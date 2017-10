Grande Fratello Vip: Flaherty eliminato rientra nella Casa, in nomination Veronica e Jeremias

Il Grande Fratello Vip in versione extra extra large è un turbinio, un vortice di cose vere e cose aggiustate in corso d’opera. Entrano tre nuovi concorrenti, Lorenzo Flaherty esce al televoto ma rientra, Impastato se ne va a casa per una bestemmia, Serena Grandi al vetriolo su Corinne Clery e Daniele Bossari primo con il 27% delle preferenze banna definitivamente Giulia De Lellis anche se Andrea Damante replica su Instagram a stretto giro. Nomination esplosiva: al voto ci sono Jeremias e Veronica. Difficile scegliere. Il pubblico li vuole fuori entrambi.

Piede sull’acceleratore. Ilary Blasi comunica subito che Gianluca Impastato sarà espulso per una bestemmia come ha preteso insistentemente Marco Predolin, rivela i tre concorrenti Raffello Tonon, Carmen Russo (che promette bene) e Corinne Clery, comunica che il GF Vip durerà fino al 4 dicembre, mostra il fotofinish tra Lorenzo Flaherty e Aida Yespica e dà il via alla soap opera Luca Onestini e Soleil Sorge. Intanto è rientrato Daniele Bossari deciso a continuare l’avventura per onorare la memoria di Franchino Tuzio.

Luca Onestini non esce dalla porta rossa. Soleil gli ha mandato una lettera ma lui se ne frega, più o meno. Alcuni stralci della missiva da far invidia a Ugo Foscolo: “Non mi è stato dato rispetto da tuo fratello e da te, ti è bastato poco per diffamarmi, non hai avuto rispetto per la nostra storia. Finora non ti avevo tradito, ora continuerò a vivere a testa alta frequentando chi voglio, ti auguro il meglio”. Lui ribadisce di credere alle lacrime del fratello e di non averle più niente da dire. Ilary Blasi, agghindata in stile coatta romana (vagamente somigliante a Ivana Spagna), accenna alla montatura, mentre Cecilia e Jeremias Rodriguez sembrano aver scritto con il neon sulla fronte che è un bugiardo ed è tutto finto. Lacrime di Luca e Cecilia Rodriguez che incalzata da Alfonso Signorini resiste e non fa il nome di chi le ha raccontato della (presunta) montatura. Imbarazzo, atteggiamenti omertosi e mezze frasi impacciate. La bocca della verità Alfonso Signorini, ribattezzato dalla Gialappa “il gondoliere” per come è vestito, decreta: “per mia esperienza non è una montatura”. Come finisce? Soleil ovvero la sedia vuota in studio è colpevole di tutto (smentirà con calma da Barbarella), Cecilia Rodriguez urla che è un circo e non è stato il fidanzato Francesco Monte a dirglielo, Signorini mostra le foto di Soleil con Marco Cartasegna nella casa di famiglia dell’ex tronista e fa il piazzista ricordando che usciranno su Chi mercoledì prossimo e Luca Onestini lancia un chiaro avviso ai naviganti: “Sapete quante io ne ho sentite su di voi? Se dovessi riferire tutto quello che so e invece sono stato zitto”. Cosa intendeva il fratello con “famo il botto?” che fuori avevano capito che era un bravo ragazzo.

Ciao ciao Impastato. Il frullatore del Grande Fratello Vip si ferma sull’espulsione di Gianluca Impastato causa bestemmia. Lui non ricorda di aver pronunciato una frase ingiuriosa, Ignazio Moser piange come una vite tagliata. Noi non ne sentiremo la mancanza. Si tira un sospiro con l’intervento della Gialappa’s Band che prende di mira ciuccia Giulia de Lellis allegramente a picco tra inglese renziano, capitale dell’Africa e anno della scoperta dell’America. Segue mezzo spoiler di Cristiano Malgioglio: “perché lui viene in studio e Predolin no?”. In studio, Impastato dice: “Sono uscito ingiustamente, quella frase non l’ho pronunciata. Ho la coscienza pulita”. Predolin lo difende: “Non ho mai detto che era giusto uscisse. Anche lui come me l’ha pronunciata in maniera ludica”. Non è chiaro perché Signorini gli dia ragione parlando di “assurdità e paradosso del gioco”. E allora perché queste eliminazioni?

Aida Yespica resta. L’introversa e bellissima venezuelana ha una storia toccante e drammatica fatta di abbandoni e abusi ma anche della nascita del figlio Aron avuto dal calciatore Matteo Ferrari. In diretta arriva anche il perdono alla madre che l’ha lasciata quando aveva due anni: “Non le porto rancore, aveva solo 16 anni, le voglio bene. Ora siamo più unite che mai”. Pistolotto di Alfonso Signorini sulle denunce da parte delle vittime di violenze sessuali. Aida Yespica è meritevole ma è opinabile che a voto ancora aperto abbiano messo l’accento sulla sua storia emozionante.

Lorenzo Flaherty eliminato, anzi no. Maleducato, immaturo, ipocrita ed egoista sono le cose più gentili che si sente dire dal “paghi 1 prendi 3” argentino Cecilia e Jeremias. E anche dalla pallavolista Angeloni, bandieruola gialla che segue il vento dei forti. Segue sorpresa con la colonna dei Ris per lui che ha interpretato il capitan Venturi. Ora, viene spontaneo chiedere: ma Flaherty non ha recitato in nessun’altra fiction? Non ha interpretato altri ruoli? No, perché i Ris hanno stancato. Limona duro con la moglie e poi viene eliminato con il 52% di voti. L’ingresso in studio, da Guinnes dei primati, fa nascere i sospetti sui social. Nessuno prima di lui aveva avuto tanto spazio e un ingresso così rapido dopo l’eliminazione. E infatti non torna a casa perché ha pescato la busta “rientri in gioco”. Non ci vogliono i Ris per svelare il mistero. Quando ritorna in casa Veronica Angeloni è una statua di sale.

Televoto flash per i preferiti. Ilary Blasi apre il televoto per decidere le nomination e introduce il “Castigatore” versione paesana di Man in Black. Siparietto con Cristiano Malgiolgo di cui si poteva fare tranquillamente a meno. I meno graditi sono Aida, Cecilia, Ivana, Jeremias, Luca e Veronica.

Cristiano Malgioglio, animale da palcoscenico. “Grazie per l’opportunità, sono qui per uno scopo motto motto impordante, sono qui per tire alcune cose che ancora non ho detto, presto le dirò” dice il furbo cantautore con la sindrome della diva americana anni ’40 (che stava per tradirsi sull’ingresso di nuovi concorrenti). Dato il grande successo di pubblico del Grande Fratello la Blasi comunica alla banda che andranno avanti fino al 4 dicembre. È lo stesso Malgioglio a inaugurare il centro benessere dove lavoreranno i vip. Dovrebbe insaponare Carmen Di Pietro (deliziosamente trash mantiene in piedi la baracca) e invece si mette a ballare sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito” della confusa prova di nuoto sincronizzato. Ore 00.40 e tutto va bene.

Il triplice ingresso. A mezzanotte come lupi mannari entrano Raffaello Tonon e le rifattissime Carmen Russo e Corinne Clery. In casa cala l’Era Glaciale edizione 1, 2 e 3. Mancano solo Scrat, Sid e Manfred. Poi abbracci di rito e le imperdibili domande della De Lellis: “chi sono?”, mentre la Clery dice: “Odio la maleducazione”. Uno tra lei e Jeremias durerà quanto un gatto in tangenziale.

Bomba Serena Grandi. L’ingresso di Corinne Clery ha mandato su tutte le furie Serena Grandi. L’attrice si sveglia dal suo dolce torpore e dice: “Spero che lei non si infili nel mio letto come ha già fatto in passato. Il Grande Fratello Vip ha fatto una carrambata. Lei è molto più anziana di me quindi non parli di anziani. Perché ce l’ho con lei? Io sono la moglie di Beppe Ercole, lei è la vedova”. Magari fossero in casa insieme…

Daniele Bossari capitano disintegra De Lellis. Replica inelegante di Damante. Il preferito della casa si tiene l’immunità. Una mancanza di coraggio accolta in modo tiepido dal pubblico, recupera però invitando a cena Aida Yespica con cui finora ha legato poco. Dalla stanza segreta, asfalta Giulia De Lellis citando Battiato: “tutto ciò che è vicino a lei è lontano da me e tutto quello che è vicino a me è lontano da lei”. Andrea Damante risponde con un video: “Per citare Cristian De Sica, ma vedi di annartene a f…”. Ecco ha ragione Bossari: sono due rette parallele che non si incontreranno mai.

Nomination. Malgioglio nomina Ivana: “c’è o non c’è è la stessa cosa”, Giulia De Lellis manda al televoto Jeremias con voto palese e punta il dito contro Bossari: “lo sapevo, me lo sentivo”. Ignazio Moser manda in nomination Jeremias e un voto se lo prende pure Veronica. Onestini nomina Veronica per “ipocrisia nei confronti di Simona, Lorenzo e nei miei confronti”. Jeremias sceglie Ivana che ricambia. Lorenzo Flaherty ovviamente nomina Veronica. Cecilia sceglie Luca: “Non ha capito che volevo proteggerlo e non attaccarlo”. Risultato 3 voti Jeremias e 3 Veronica.

Spoiler finale. Alfonso Signorini si dimentica che Malgioglio ha fatto la nomination in confessionale e rivela a Ivana che non capisce: “Cosa rispondi alla sua accusa che se ci sei o non ci sei è la stessa cosa?”. Si è fatta ‘na certa, è l’ora di andare a dormire. Buonanotte.