È finalmente uscito "Colors", il nuovo album di Beck, album definito come "una euforica esplosione di pop sperimentale" (Rolling Stone) e "un’altra pietra miliare nella sua affascinante e imprevedibile carriera" (The Wall Street Journal). Il tredicesimo disco dell'artista americano, pubblicato dalla Capitol Records, è accompagnato da una video-presentazione multicolor: un caleidoscopio di colori, forme, ritmo, melodie, volumi.

Le canzoni, ha detto l'artista, saranno "più allegre e più sperimentali" rispetto a quelle di "Morning phase", e saranno "un collage di luminosi suoni pop, che ti fanno sentire felice di essere vivo". Da "Colors" è tratto il Nuovo singolo "Up all night", disponibile da venerdì 20 ottobre per la programmazione radiofonica. Ecco una performance live del nuovo brano al "Later... with Jools Holland", programma del canale britannico BBC Two, la scorsa settimana.

Colors è stato prodotto da Greg Kurstin e Beck, ad eccezione del brano “Wow" prodotto da Beck e Cole M.G.N., e "Fix Me" prodotta da Beck. L’album è stato mixato da Serban Ghenea, ad eccezione di "Dreams" e "Up All Night", missati da Greg Kurstin e Beck.