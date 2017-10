Alla festa di compleanno Fedez bacia Chiara Ferragni sul pancino. I fan sono sicuri: è incinta

Un bacio sulle labbra e uno sulla pancia. Nel pieno della festa di compleanno di Fedez ecco quella che per tutti, nel mondo social, sembra essere una conferma: Chiara Ferragni è incinta. Non pensavano il rapper appena ventottenne, e la bionda fashion blogger di essere ripresi in un momento così privato. E invece, i due campioni di follower, sono stati buggerati. Un telefonino ha ripreso il doppio bacio, sul fondo di un video amatoriale. Solo un attimo ma quanto basta per accendere i fan della coppia.

Da settimane si dice che Chiara e Fedez stanno aspettando il primo figlio. Ma la coppia non ha mai ufficializzato la gravidanza e d'altronde, il fisico da top model della Ferragni non lascia intravvedere curve troppo sospette. I fan aspettano l'annuncio ufficiale. Nel frattempo i profili social dei due innamorati sono pieni zeppi di immagini che ritraggono i due in effusioni amorose con tanto di dolci didascalie. E' proprio amore.