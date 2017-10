Ancora una domenica da dimenticare per "Mamma Rai" a giudicare dai dati catastrofici dell' Auditel. Non è partita bene la nuova avventura delle Parodi, con Domenica In Continua il tracollo di Fazio, le cifre sono tutte in discesa. Sono infatti ancora in calo gli ascolti di «Che tempo che fa»: domenica il programma su Rai1 è stato visto da 3 milioni 762mila spettatori contro i 4 milioni 539mila di una settimana fa, quindi circa 800mila in meno, e uno share del 14,89% contro il 18,24 di domenica scorsa, con flessione di quasi 3 punti e mezzo. In calo anche la seconda parte: domenica 2 milioni 467mila, cioè 400mila in meno rispetto a sette giorni prima, e share del 14,07, quasi tre punti in meno. Dall’inizio della stagione, il programma ha registrato tre puntate di fila con ascolti in calo nel prime time: dopo l’esordio con quasi 5,2 milioni e share del 20,80% si è via via scesi a 4 milioni 83mila e 18,87%, quindi 4 milioni 539mila e 18,24% e appunto i quasi 3,8 milioni dell’altra sera. C’è stata discesa quasi costante anche negli ascolti della seconda parte: esordio con 3 milioni 334mila e 17,89%, quindi flessione con 2 milioni 862mila e 15,04%, poi risalita a 2 milioni 886mila e 16,82% e domenica calo a quasi 2,5 milioni e 14,07%. L’azienda però continua a sostenere Fazio.