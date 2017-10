Nella Casa del Grande Fratello Vip arrivano i nuovi inquilini, Bossari rientra e Aida Yespica e Flaherty preparano le valigie

Bentornato Daniele Bossari. L'uscita "temporanea" del conduttore dal Grande Fratello Vip "per gravi motivi personali" è durata meno di 12 ore. E mentre Bossari rientra dalla porta rossa ancora provato, e i compagni lo riaccolgono con grande affetto, finalmente viene svelato il mistero. Daniele spiega di aver lasciato la Casa solo per rendere omaggio a Franchino Tuzio, il manager dei vip morto sabato scorso. "Era una persona molto importante nella mia vita - spiega - È stato una guida, mi ha accompagnato. Avevo promesso a lui di fare questa esperienza e la voglio mantenere".

Intanto nella Casa scatta il conto alla rovescia per l'ingresso dei tre nuovi inquilini che cambieranno gli equilibri (già precari) del reality: i concorrenti registrano una clip di presentazione che in poche ore supera le 300 mila visualizzazioni. "Sono un chiacchierona ma se mi girano..." dice Corinne Clery; Carmen Russo racconta di essere "curiosa di conoscere tutti di persona" e Raffaello Tonon confessa la sua simpatia per Aida Yespica.

Mentre i due nominati della settimana Aida Yespica e Lorenzo Flaherty preparano le valigie ecco un altro colpo di scena. Gli autori del GF Vip avrebbero causato un errore tecnico informando così i telespettatori della scelta di eliminare due concorrenti nel corso della puntata. Dunque non solo Aida o Flaherty ma anche un altro inquilino. Per i fan del Grande Fratello si tratta di Gianluca Impastato, il comico infatti qualche giorno fa avrebbe bestemmiato e, proprio come successo a Marco Predolin, potrebbe essere squalificato dal gioco.