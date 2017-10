Grande Fratello Vip, Bossari lascia la Casa

Al Grande Fratello Vip Daniele Bossari ha lasciato la Casa. E' accaduto ieri sera poco dopo le 23 quando il concorrente ha abbandonato gli studi di Cinecittà per "gravi motivi personali" come recita il post apparso ieri sera sul profilo Facebook del reality show. Nel post si legge che "alle ore 23.15 di questa sera Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa per gravi motivi personali. Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni". Ancora nessun maggiore dettaglio sulla vicenda.

Daniele Bossari nascondeva un segreto e lo avrebbe rivelato presto. Ma ieri notte è arrivato questo ennesimo colpo di scena.