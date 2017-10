È lo strano triangolo Luca Onestini-Soleil Sorgè-Giulia De Lellis a tenere banco al Grande Fratello Vip. E, a sorpresa, la protagonista indiscussa della storia naufragata in diretta fra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice (che si è trasformato in un vero e proprio caso) diventa Cecilia Rodriguez.

La notte scorsa nella Casa del #GfVip gli inquilini non parlano d'altro che di quello che è successo a Luca tra lacrime e accuse lunedì sera in diretta tv. La discussione parte perché Jeremías vuole sapere se la storia delle tensioni tra Luca e Soleil sia vera oppure studiata a tavolino, una messa in scena insomma preparata solo per ottenere visibilità. Alla fine a fare chiarezza e a spiegare lo "strano triangolo" Onestini-Soleil-De Lellis uscito fuori fra le discussioni (e i pettegolezzi) dei concorrenti del reality ci pensa lo staff di Cecilia Rodriguez che, con un lungo post pubblicato sul profilo Facebook della sorella di Belen, cerca di ricostruire come siano andate le cose all'interno della Casa dopo la rottura fra l'ex tronista adesso concorrente nel reality e Soleil.

"Luca ha dato la sua versione dei fatti, ha spiegato che in ogni rapporto ci sono alti e bassi, ma che loro stavano bene assieme" scrivono sul profilo social di Cecilia che non solo poco dopo le rivelazioni in diretta su Soleil racconta di essere a conoscenza di tutto ma poi, in un momento di sfogo col fratello Jeremias confessa di avere dei dubbi sulla sincerità dei diretti interessati. "A questo punto Cecilia ha tirato fuori un discorso un po' delicato" scrivono infatti nel post. "A lei prima di entrare nella Casa avevano detto che Soleil ci avrebbe provato con uno dei fidanzati delle vip. Giulia De Lellis è subito saltata dalla sedia e ha pensato che si trattasse di Andrea Damante, anche perché Luca aveva detto a Giulia che prima di entrare al Gf Vip aveva chiesto a Soleil di non sedersi mai vicino a Damante durante le dirette. A quel punto Giulia ha voluto sapere perché Luca aveva dato questo consiglio alla sua (ex) fidanzata. Tra un botta e risposta è uscito fuori che l’agente di Soleil è lo stesso di Damante e che prima di entrare al Gf questo agente ha fatto battute sia a Giulia che a Luca del tipo: Soleil e Andrea sono due bei ragazzi, chissà cosa succederà fuori mentre voi siete in casa". Ed ecco che in scena entra anche Giulia, l'ex corteggiatrice e oggi fidanzata di Andrea Damante l'ex tronista concorrente lo scorso anno della prima edizione del GF Vip.

"Alla De Lellis questo agente non piace" rivela lo staff della Rodriguez. "Infatti nel corso della discussione notturna gliene ha dette dietro quattro, esclamando anche purtroppo, però, Andrea deve lavorarci ancora 2 anni. Andrea è il ragazzo più buono del mondo ma circondato da persone di merda. Ma non è finita qui. Durante le confessioni, quindi, viene fuori che il ruolo oggi ricoperto da Marco Cartasegna sarebbe dovuto spettare ad Andrea Damante che però avrebbe rifiutato di prestarsi al gioco. Cecilia, quindi, avrebbe iniziato a pensare che tutto era studiato a tavolino quando Soleil ha lasciato Luca".

Luca, dal canto suo, si difende da queste accuse e dice che lui non ha mai organizzato nulla di tutto questo, ma proprio mentre lo spiega alza il tono di voce, fa infuriare Jeremías che a sua volta inizia ad urlare: "Tu devi smetterla di prenderci in giro, noi sapevamo già tutto, e ora guarda cosa sta uscendo".