Grande Fratello Vip: Cecilia mette in crisi Giulia De Lellis e Onestini, Jeremias litiga con tutti

Grande Fratello Vip, la riscossa degli over 50. L’uscita prematura di personaggi come Simona Izzo e Carmen Di Pietro oltre a folkloristico Marco Predolin (che chiede l’espulsione di Gianluca Impastato perché ha bestemmiato) ha convinto gli autori a iniettare linfa nuova nella casa di Cinecittà. Tutta gente di “primo pelo”: Corinne Clery, Raffaello Tonon e Carmen Russo, pezzo da novanta dei reality.

Gruppo dei giovani, chi la fa l’aspetti. Come prenderanno i nuovi ingressi, Ignazio Moser, la sempre più ambigua Veronica Angeloni, Giulia De Lellis e Luca Onestini? Il gruppetto che aspira all’olimpo delle ospitate tv si è preparato a mandare in nomination il “nonno” Cristiano Malgioglio e stanno valutando la posizione di Lorenzo Flaherty. Se dovesse superare anche la terza eliminazione, sarebbero pronti a un tuffo carpiato con avvitamento per salire sul suo carro. Si intravedono crepe nei rapporti: la pallavolista viene eletta la seconda più ipocrita della casa, un suo commento irrita Jeremias le urla a due cm di distanza. A sua volta Ignazio Moser critica l’Angeloni che prova a recuperare terreno ma senza convincere. Il cuore infranto di Luca Onestini raccoglie comprensione e tanti, troppi sospetti fuori e dentro la casa. Aida è stata abbandonata a se stessa, Ivana fa parte dell’arredamento e Gianluca Impastato sta un po’ con Tizio, un po’ con Sempronio e un po’ con Caio, insomma “io speriamo che me la cavo”. Lorenzo Flaherty parla, filosofeggia e gioca come se stesse aspettando che un Buondì gigante lo colpisca da un momento all’altro.

Gli altarini di Cecilia e Jeremias Rodriguez

Cecilia ha rotto gli indugi dopo i suggerimenti di Belen: sta prendendo campo senza che gli altri se ne siano ancora accorti. Spettegola peggio della casalinga di Voghera e il fratellino le regge il gioco a favore di telecamera. Non credono alla storia di Luca Onestini "cornuto". Fin da lunedì sera Cecilia ha rivelato: “Sapevo già tutto prima di entrare. Un agente mi aveva detto che lui avrebbe lasciato lei in diretta. Io non ci credevo però qualche domanda ora me la faccio. E’ accaduto il contrario ma è successo. Quindi il dubbio mi viene”. Jeremias con la solita pacata arroganza le ha detto: “Sta zitta, non fare nomi però io l’ipocrisia non la sopporto. Se lui gioca così lo mando a f…”. Frasi e sospetti ripetuti ogni sera, ovviamente non in faccia al diretto interessato. E Cecilia ha messo una parola buona anche con Giulia De Lellis: “So che Soleil vuole provarci con Andrea Damante, gli è sempre piaciuto”. La piccola romana è sbiancata in volto e annunciato battaglia: “Ma si vuole mettere contro di me?”. Sembrava Robert De Niro in Taxi Driver. Chi proprio non ce la fa è Jeremias. Giovedì notte ha avuto una discussione con Luca Onestini e ieri sera lo ha minacciato: “Se non ci conoscevamo ti avrei tirato due schiaffi. Con un coglione così, non parlo”. È la volta buona per un provvedimento, Grande Fratello Vip?

De Lellis e Onestini contro gli agenti

Giovedì notte il sottobosco catodico ha svelato i piani strategici degli agenti per far diventare famoso l’esercito di tronisti e corteggiatrici. Dopo aver chiesto a Luca se le affermazioni di Cecilia su Soleil e Andrea fossero vere e aver ricevuto un rassicurante “non credo” come risposta, la prezzemolina De Lellis si è lasciata andare: “Ci sono persone di m... Andrea è circondato da persone molto false. Purtroppo è costretto per altri due anni a lavorare con loro. Una di queste persone mi ha tradito, è stata come una coltellata. Lui sa bene il male che mi ha fatto, lo odierò a vita. Sono capaci di fare certe cose... Il mio fidanzato non si sporcherebbe mai per fare teatrini. Odio questa gente che per vendere, fa queste cose. Da quando lui non è più il mio agente è cambiato tutto in meglio, anche il rapporto con Andrea. Se io lavoro con te non devi impicciarti della mia vita privata ed essere invadente”. Poi la bomba: “Sai che voleva? Che io mi avvicinassi a te, facessi l’inciucio”. E Luca Onestini ha confermato: “Sì lo ha detto anche a me, ti immagini che scandalo se.. ma gli ho riso in faccia". Altro che "Beautiful" e "Il Segreto".

Cultura, che disastro

Il Grande Fratello Vip, conoscendo i suoi polli, ha proposto un ripassino di cultura generale, gli uomini se la sono cavata meglio delle donne che hanno rimpianto Simona Izzo. La peggiore è stata (nemmeno a dirlo) la De Lellis che non sa di esser stata derisa a notte fonda da Luca Onestini e Ignazio Moser.

Ignazio Moser, l’oscuro oggetto del desiderio

Sarà che gli ormoni sono alle stelle dopo diverse settimane, sarà che il montaggio ad arte ingigantisce, ma a nessuno è sfuggita la vicinanza di Moser e Onestini ieri notte distesi sul divano e lo sbaciucchiamento di Jeremias (il cui segreto sembra sempre meno segreto) con lo stesso Moser. Gli è saltato addosso mentre era a letto ma il ciclista non ha gradito: “Mi sento violentato”.

Il segreto di Daniele Bossari

Anche il presentatore avrebbe qualcosa da rivelare. Lo ha detto Alfonso Signorini a Mattino 5: “Ne ha parlato con me, Ilary e gli autori ma non lo ha ancora detto in casa. È una cosa drammatica, speriamo che presto affronti i suoi demoni e se ne liberi”. In genere si va dallo psichiatra. Ma siamo nell’era della catarsi televisiva.