Asterix diventa arte: una copertina vale 1 milione e 400mila euro

Non è un Van Gogh e nemmeno un Picasso, ma quel cartone dipinto vale 1 milione e 400 mila euro, un record raggiunto dal disegno originale della copertina di un albo di Asterix del 1963.

L’originale del disegno è quello di «Le Tour de Gaule» (uscito in italia come «Asterix e il Giro di Gallia») ed è stato venduto ad un’asta della casa Drouot di Parigi al prezzo record di 1,4 milioni di euro. L’acquirente, un collezionista privato che ha richiesto di restare anonimo, ha pagato sette volte la stima iniziale per aggiudicarsi questo disegno.

Si tratta della copertina del quinto episodio della guerra degli «irriducibili» Galli contro i Romani, realizzata dal disegnatore Albert Uderzo, 90 anni, e firmata anche dallo sceneggiatore Rene Goscinny (scomparso nel 1977).

L’illustrazione, con la preziosa doppia firma Uderzo-Goscinny, raffigura Asterix e Obelix sulla classica biga romana e sullo sfondo una cartina della Francia.

La nuova aggiudicazione a 1,4 milioni ha battuto il precedente record di 1,2 milioni di euro totalizzato dalla copertina dell’album «Le Bouclier Arverne» del 1967 (in italiano « Asterix e lo scudo degli Arverni»).