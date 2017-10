Grande Fratello Vip, i dubbi di Cecilia e Jeremias su Onestini mollato da Soleil

Tra sorprese e colpi di scena nella Casa del Grande Fratello Vip non ci si annoia proprio. Adesso fra gli inquilini del Gf Vip tiene banco il caso Luca Onestini-Soleil Sorgè. La coppia tronista-corteggiatrice di "Uomini e Donne" scoppiata durante il reality di Canale 5 fa discutere ancora. Cecilia Rodriguez (che conosce Soleil per motivi professionali dal momento che, il fratello del fidanzato Francesco Monte, la seguirebbe per alcuni eventi) non si dà pace. Dopo il fattaccio parla con il diretto interessato Luca e gli confessa: "Io sapevo già da tempo che tu sentivi Giulia. E sapevo anche che sarebbe successo questo, me lo avevano detto" spiffera la modella argentina a Onestini che, però, sembra ancora provato dalla verità scoperta solo grazie al fratello durante l'ultima puntata del reality. Gian Marco, entrato nella Casa di Cinecittà, ha consolato l'ex tronista che in un video ha visto e sentito tutto: dalle foto di Soleil paparazzata con Marco Cartasegna alle parole della fidanzata ospite da Barbara D'Urso.

Cecilia si sfoga anche con l'inquilina Veronica: "Mi hanno detto che lui messaggiava con quell'altra (Giulia Latini, ndr). Vai a sapere cosa si sono detti. E lui ora lo ha ammesso. Quello che era stato detto a me è che lui la voleva lasciare una volta entrato al Gf, ma è stato fatto il contrario. Lei ha fatto quello che ha fatto".

La sorellina di Belen sembra preoccupata, rimugina sempre sullo stesso pensiero e non pare voler credere fino in fondo a Onestini che racconta a tutti di essere una vittima di una farsa studiata a tavolino solo per ottenere visibilità. Sdraiata sul letto col fratello Jeremias torna a commentare l'argomento. "Non lo puoi sapere... per quello gli ho detto ieri, mentre parlavamo, la verità la sai tu" sottolinea Jeremias. "Troppo sporco, troppo casino... Quando le cose si sporcano in quel modo lì è difficile poi..." dice l'argentino. "La cosa strana è che mi è stato detto, è l'unica cosa che non mi quadra... Che poi lui (Marco Cartasegna ndr) è amico di lui...". Non fare nomi per favore" lo redarguisce la sorella che poi spiega: "Non dobbiamo dare importanza a nessuno". Lui però si difende e l'accusa di averlo raccontato per prima in cucina a tutti i coinquilini: "L'ho raccontato ma non ho detto chi l'ha raccontato" sottolinea. Insomma le cose ai fratellini di Belen non quadrano proprio. "Bisogna stare attenti" ribadisce Cecilia. E, almeno su questo, concordano. "Preferisco uno che non mi piace come persona ma è trasparente" è l'ultima stoccata di Jeremias al povero Luca che però lunedì scorso, dopo le immagini e le parole dell'(ex) fidanzata, ha pianto di fronte a milioni di italiani. E ha fatto la figura del "cornuto".