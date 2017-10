Un reality che non smette di stupire fra sorprese e colpi di scena. Dopo l'annuncio dello slittamento della finale al 4 dicembre (che allunga la trasmissione di altre due puntate), l'espulsione di Marco Predolin e la denuncia del Moige per le docce hot, arriva la notizia di tre nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Tra i papabili nuovi inquilini Carmen Russo, Corinne Clery e Raffaello Tonon. Inizialmente era circolato anche il nome di Luca Giurato (per la gioia della Gialappa's Band) ma poi il conduttore tv sarebbe improvvisamente sparito dal toto-nomi. Tutti e tre i nuovi concorrenti hanno un'esperienza di reality nel "curriculum". La Russo per ben due volte, con una doppia partecipazione all'Isola dei Famosi, prima la versione italiana e poi quella spagnola (dove tra l'altro ha anche vinto); Corinne Clery ha invece preso parte a Pechino Express due anni fa, mentre l'indimenticabile Tonon aveva partecipato alla Fattoria.