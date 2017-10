Grande Fratello Vip, inquilini in rivolta contro Malgioglio. E Onestini medita la vendetta

Il Grande Fratello Vip è al giro di boa, alcune alleanze reggono e altre si stanno sfaldando. Il gruppo dei giovani sta eliminando con precisione chirurgica il gruppo degli anziani. Tutto studiato la notte e tra un tiro di sigaretta e l’altro. Fuori Carmen Di Pietro, Simona Izzo, Serena Grandi e Marco Predolin, il Grande Fratello Vip sembra quasi un Grande Fratello normale fra tronisti e corteggiatrici e figli d'arte...

Malgioglio in nomination

L’aria è sempre più tesa e le conversazioni sempre più piatte. I “Bruti” dopo aver accoltellato Simona Izzo per farla uscire ne hanno rimpianto l’assenza. Ora sentono la mancanza della regista. Lacrime di coccodrillo che sfociano nell’elezione del nuovo capro espiatorio. Sembrano averlo trovato in Malgioglio. De Lellis, Moser e i Rodriguez vorrebbero che tornasse a dormire in casa. Secondo la banda di morti di fama, il 70enne paroliere delicato come un fiore, godrebbe di privilegi. Dorme a Tristopoli e usufruisce di un bagno tutto da solo. A tirare le fila della bieca rivolta è sempre la De Lellis che spiega con fastidiosa saccenza al 20enne Malgy perché dovrebbe rientrare in casa aggiungendo pure che non fa niente per il gruppo. La reazione di Cristiano Malgioglio era nascosta dagli occhiali scuri. Per fortuna è rimasto fermo sulle sue posizioni: “Non ho un vantaggio, chiudono la luce a me quando la chiudono a voi. Mi avete dato il permesso e ora non potete rimangiarvelo. Se non vi sta bene mandatemi in nomination”. Sacrosanto. E fa tenerezza vederlo tutte le mattine, turbante in testa, lasciare Tristopoli con asciugamano e busta dei suoi effetti peronali. Ma Malgy non tiene conto dei giochi per arrivare in finale. Lunedì andrà al televoto, salvo pongoregolamento. Si consolerà con la poltrona di giudice ad Amici? “Maria mi adora, le ho detto ‘quando hai bisogno chiamami’, finora non l’ha fatto”.

Luca Onestini e Soleil Sorgé tra verità e finzione

Soleil sta battendo a tappeto il salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. Vuole fare l’attrice e invece di andare a studiare, fa la caricatura di se stessa e la parodia di un amore. Luca Onestini ha accusato il colpo e ha restituito la pariglia: “Si sta vendicando perché voleva venire lei al Grande Fratello Vip, pensava che la chiamassero e invece hanno voluto solo me. Ci è rimasta male e ha detto “ma va’…”. Io le avevo detto che sarei stato felice se fosse entrata ma non l’hanno voluta. Per diventare famosa butti via una storia d’amore? Che vergogna, che cattiveria gratuita. Ci parlerò, di sicuro non ho intenzione di farlo da Barbara d’Urso. Io sto a testa alta, non ho fatto nulla. Lei ha offeso la mia famiglia e anche Giulia l’altra mia corteggiatrice. Io ci parlerei anche qui al Grande Fratello, ma non è venuta, non ha coraggio. Lei non fa nulla dalla mattina alla sera, per questo fa queste robe qui. Se viene si studierà tutte le cose da dire”. Sotto i lampioni simil circuito di Marina Bay che illuminano Barbarella, Soleil ha specificato che sono stati 4 mesi da incubo, mentre Giulia Latini, l’altra, ha detto che è pronta ad abbracciare Luca, un ragazzo d’oro, ecc. ecc. Difficile credere alla genuinità di questa pagliacciata. È legittimo il sospetto che sia una montatura studiata a tavolino dagli autori a conoscenza dell’ambizione senza talento di Soleil, resta da capire fino a che punto era d’accordo Luca. Il gruppo si è schierato compatto con Onestini: “Lei lo sputtana per un po’ di visibilità, che tristezza”. Moralismo facile e a buon mercato. Non ci stupiremmo se lo nominassero "così esce e chiarisce perché vediamo che soffre".

Giulia De Lellis, ha tradito Damante?

De Lellis è amata dal pubblico del GF Vip. Ha raccontato con dovizia di noiosi particolari e tanta emozione la sua storia d'amore cioè il motivo per cui è nota, ma Dagospia ha pubblicato delle foto in cui si vede la romana baciare e abbracciare l’aristocratico esperto d’arte Daniele Radini Tedeschi. Scrive il sito di Roberto D'Agostino: “Cosa ci fanno Tedeschi e la vispa Giulia insieme? Sulla carta, niente, ma sulle labbra sicuramente qualcosa: eccoli immortalati mentre si scambiano affettuosità su una panchina di un parco romano, in un pomeriggio di fine estate, prima che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne finisse reclusa nella casa del Grande Fratello Vip”. Foto rubate o foto posate? Magari foto utili a destare simpatia nel caso si fosse resa odiosa. Lunedì lo scopriremo.

Cecilia Rodriguez, il diesel

Dopo l’ingresso della sorella Belen, Cecilia ha cambiato marcia. Ha alzato la cresta la piccola pettegola di casa (è stata lei a rivelare che Luca e Soleil si sarebbero lasciati in diretta) e ha alzato pure la voce. Orari per lavare i piatti? per fare le pulizie? “Basta! Dovete decidere una volta per tutte. Grazie al cavolo che ognuno fa quando gli va. No, ora si fa così, si decidono i giorni” ha urlato ieri pomeriggio ai compagni di ventura basiti da tanta improvvisa arroganza. Lo dica anche al fratello. E la sera in occasione della cena separata, ha mostrato la sua insofferenza: “Ho fatto bene a nominare Lorenzo”.

Atmosfera pesante

Diminuiscono i concorrenti, si comincia ad avere la percezione del gradimento del pubblico e le alleanze fanno un doppio salto mortale con capriola. Ieri sera cena a rate per gli abitanti della casa più spiata d’Italia. Lorenzo Flaherty (incavolato per le continue nomination) e Gianluca Impastato hanno mangiato pasta e patate, Malgioglio, Jeremias e Ignazio hanno scelto un altro piatto e gli altri hanno cucinato vellutata di zucca. L’egoismo di Flaherty ha indispettito Aida, Cecilia e Veronica. Si sono dimenticate di averlo mandato al televoto nonostante cucinasse sempre per tutti. “L’ora più buia è quella che precede l’alba” ha detto Daniele Bossari, preda in fuga in un covo di serpenti.