Una Tac svelerà i mali segreti del Cristo del Giambologna

Tre ore per recuperere il "malato", poi una Tac per scoprire i suoi mali segreti e infine diciotto mesi (almeno) di cure per ritrovare l'antico splendore: questo il percorso che dovrà seguire il Cristo crocifisso di Giambologna, scultura del XVI secolo in cartapesta dipinta color bronzo, alta circa un metro e 80 e conservata sull’altare maggiore della Chiesa di Sant’Egidio in Santa Maria Nuova a Firenze.

L'opera, indebolita dal tempo, dovrà essere sottoposta a un delicato intervento conservativo. Il progetto, presentato nello scorso mese di aprile alla Soprintendenza che ne ha approvato e autorizzato i lavori, sarà finanziato dal Rotary Club Valdisieve con il quale l’Azienda Sanitaria, nello scorso mese di giugno, ha siglato un protocollo d’intesa (unitamente alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus) nel quale sono stati definiti i reciproci impegni per l’intervento di restauro.

La scultura sarà affidata, su segnalazione del Rotary Club, alle cure della dottoressa Anna Fulimeni, specializzata presso l’Opificio delle Pietre Dure. Su proposta della restauratrice è stato effettuato sull’opera un esame radiologico prima di far partire i lavori di restauro.

Tre 3 ore di delicato e meticoloso lavoro, oltre alle competenze di numerosi professionisti, sono servite per lo smontaggio del manufatto di cartapesta dalla sede lignea naturale, collocata alle spalle dell’altare maggiore. Una prima indagine di massima, ai fini di conoscere lo stato conservativo dell’opera cinquecentesca, sarà fornita dagli esiti «diagnostici» che emergeranno dalla Tac, effettuata subito dopo la dislocazione da Roberto Carpi, direttore della radiodiagnostica dell’ospedale Santa Maria Nuova e dalla sua equipe.