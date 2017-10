MeravigliosaMENTE, viaggio con talenti della ricerca

Un viaggio insieme a 15 giovani protagonisti della ricerca scientifica italiana negli ambiti che stanno contribuendo a ridisegnare il nostro futuro. E’ questo che racconterà MeravigliosaMENTE, la trasmissione di Fondazione TIM che parte su LA7, sabato 14 ottobre alle ore 12. Un format che unisce l’intrattenimento all’approfondimento per avvicinare il grande pubblico alla vita, le storie, il lavoro di ricercatori italiani under 40 in prima linea nell’innovazione scientifica e tecnologica in cinque poli di eccellenza.

MeravigliosaMENTE è condotta da Enrico Bertolino, e sarà un viaggio in cinque città - una per ogni puntata - che ospitano alcuni dei migliori centri universitari e di ricerca: Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa, Istituto italiano di Tecnologia di Genova, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico di Torino.

La trasmissione proporrà storie legate alla robotica, ambiente ed ecologia, tecnologie digitali aerospaziali, genetica e fisiologia umana, intelligenza artificiale e cyber security; ogni appuntamento vedrà protagonisti progetti fortemente innovativi sviluppati in Italia che potranno cambiare la nostra vita.

Si parte da Pisa, dove Enrico Bertolino sarà ospite della Scuola Superiore Sant’Anna per parlare di robotica della medicina con Leonardo Ricotti di 34 anni, di innovativi sistemi di trasporto a levitazione magnetica con Luca Cesaretti 26 anni, Antonio Davolo 26 anni, Lorenzo Perrotta 25 anni e Adriano Girotto ed infine di progettazione di mani robotiche avanzate con Marco Controzzi 34 anni. Ospite del programma anche Cecilia Laschi, professore ordinario di Bioingegneria Industriale Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il programma vuole essere anche fonte di ispirazione per tutti quegli studenti che vorranno seguire le orme dei protagonisti di MeravigliosaMENTE avvicinandosi allo studio delle materie scientifiche. Infatti dal 14 ottobre sarà on line la piattaforma meravigliosamente.fondazionetim.it che consentirà ai ragazzi di trovare il percorso accademico più vicino alle loro aspirazioni.

Il programma di Fondazione TIM è prodotto da Zerostories; autore Oscar Colombo, regia Riccardo Struchil. MeravigliosaMENTE nasce dall’esperienza delle “Lezioni sul Progresso” di Fondazione TIM, che lo scorso anno ha portato a teatro il confronto sul palco di studiosi e scienziati alla frontiera della ricerca (Roberto Cingolani, Salvatore Aglioti, Michele Stanca, Giorgio Metta, Giuseppe Novelli, Luca Pani, Pietro Pietrini, Paolo Santi, Elena Cattaneo) con personaggi “pop” (Claudia Gerini, Antonio Albanese, Davide Oldani, Elio, Francesca Reggiani, Carlo Verdone, Francesco Montanari, Vittorio Brumotti, Virginia Raffaele) per raccontare la cultura dell’innovazione. Nove appuntamenti tra Roma e Milano che hanno visto la partecipazione di oltre 4.000 persone, di cui 2.500 ragazzi delle scuole superiori, con oltre 7 milioni di interazioni su Facebook e 14 milioni su Twitter.