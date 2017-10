Sarà Giuliano Sangiorgi ad aprire il Premio Tenco il 19 ottobre. Un esordio da protagonista per la voce e il cuore dei Negramaro alla storica rassegna della musica d'autore italiana che porta nel nome l'omaggio al grande cantautore genovese. "Lontano, lontano nel tempo ci furono una voce e un autore incantevoli che annullarono la distanza e il tempo stesso e anche oggi quella voce e quell'autore continuano a brillare. Parole come contenitori di più secoli - racconta Sangiorgi oscillando tra le suggestioni dell'universo poetico di Tenco - Musica come recipienti di emozioni eterne e immortali. Tutto racchiuso in una sola anima nobile e sognante: Luigi Tenco. Ho imparato ad amarlo da bambino e oggi lo canto. Il tempo dei grandi poeti non è poi così lontano. È infinito e ci attraversa tutti. 'Torneranno' i nuovi tempi e avranno ancora le loro voci, le loro melodie ancestrali. Fuori da qualsiasi ossessione d’attualità e dentro a un tempo infinito.

Il Premio quest'anno avrà come filo conduttore il tema delle terre di mare che sta caratterizzando tutte le iniziative del Club Tenco nel 2017. "Trattandosi di una rassegna basata su un progetto e non su una semplice sfilata di cantanti, e volendo disegnare una mappa delle realtà musicali legate alle culture marinare più rappresentative, e non solo a quelle italiane, la costruzione del cast è diventata quasi automatica - ha spiegato il responsabile artistico Sergio Secondiano Sacchi - si tratta di una manifestazione che scava nella storia, nella geografia e nel mito e con la scelta dei vari interpreti si è voluto andare in variegate direzioni stilistiche, dalla canzone popolare al rock, amalgamando la lingua italiana ai vari dialetti. Si traccia così un profilo abbastanza articolato della ricca storia della nostra canzone d’autore che è fatta di tradizione e di sperimentazione, sia musicale che poetica".

Tra i protagonisti più attesi capitani di lungo corso come Vinicio Capossela, Massimo Ranieri e Carmen Consoli accanto a Brunori Sas, il fado di Camané, il mare lontano di Sergio Cammariere, Ex-Otago e tanti altri. Si parte giovedì 19 ottobre, gran finale sabato 21.