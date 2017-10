«La Rai ha spostato il programma di Fabio Fazio dalla terza rete a quella ammiraglia mettendo come unica novità per i telespettatori un acquario. Non penso che gli italiani abboccano per un pesce»: il deputato del Pd Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai, chiede chiarezza su «Che fuori tempo che fa» che, schierato contro i vegani ha scatenato polemiche di fuoco. «L’atteggiamento - dichiara Anzaldi - si è rivelato un clamoroso autogol, bocciato dagli stessi telespettatori con il cambio di canale: Rai1, pur partendo dal record di ascolti della Nazionale di calcio che era andata oltre il 30% di share, è precipitata al 9% con Fazio e Crozza, arrivando addirittura ad essere superata da Italia 1».«Fazio costa tanto - spiega Anzaldi - e non funziona, la sua presenza in Rai va rimodulata».

Onorevole Michele Anzaldi, che succede alla Rai con Fazio e Crozza?

«Fabio Fazioè stato criticato dalle associazioni dei vegani per l’uso di un acquario nel suo studio tv, e quale è stata la risposta della Rai? I vegani, con un crescendo di arroganza, sono stati insultati, ridicolizzati e umiliati dal conduttore e dalla sua spalla comica Maurizio Crozza».

Un atteggiamento grave?

«Secondo una stima Eurispes in Italia i vegani e vegetariani sono circa 1,8 milioni: cittadini che hanno liberamente scelto un certo stile di vita e di alimentazione...

