Rock, Vasco Rossi torna in concerto negli stadi

Nuovi concerti in vista per Vasco Rossi. Dopo il record di "Modena Park", Vasco Rossi farà un nuovo tour degli stadi a giugno 2018 con almeno 7 date. L’annuncio è dello stesso Blasco sul suo profilo Facebook: "Dopo Modena Park, VascoNonStop Live! a Giugno...negli Stadi...come minimo sette!! Stay tuned". Dalla sua pagina del social network, Vasco rimanda al suo sito, dove definisce "un traguardo storico" e "una svolta epocale" il Modena Park "dei record". Ma quello, sottolinea il cantante, è "il punto di Ripartenza! Dopo Modena Park, dove tutto è partito per Colpa di Alfredo, tutto ricomincia".

Il concerto del 1° luglio scorso a Modena ha rappresentato per Vasco Rossi uno sguardo indietro per andare avanti: rivisitare le sue canzoni, incontrare se stesso 40 anni fa e ripercorrere ogni passo della sua vita "spericolata", artistica e umana. Come una seduta psicanalitica che gli ha dato una nuova spinta ed energia. Il prossimo tour si chiamerà "Vascononstop Live" e ponendo fine alle voci di un tour invernale nei palasport, anticipa che il cantante emiliano sarà negli stadi il prossimo giugno. Ancora non si sa quali e quanti saranno, ma certamente, come ha annunciato lo stesso Vasco, se ne prevedono almeno sette. Non resta che rimanere sintonizzati sulla pagina Facebook del Blasco per essere aggiornati.