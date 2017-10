La quinta puntata del Grande Fratello Vip manda fuori l’ultimo personaggio forte Simona Izzo, Belen fa lo show, Luca Onestini piange (ma si consola subito) per Soleil e a sorpresa arriva il televoto flash per votare il preferito. E Ilary Blasi bacia Belen. In nomination vanno Lorenzo e Aida Yespica.

Il Grande Fratello Vip inizia nel segno della tradizione: mentendo. Marco Predolin è in studio e la conduttrice Ilary Blasi dice: “Hai fatto un errore ma il Grande Fratello Vip ha voluto che ci fossi”. Peccato che tre ore prima, su Instagram, Marco Predolin avesse dichiarato che non era stato invitato.

Alfonso Signorini conferma la liason con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo ne approfitta per decantare l’amore gay. Una pezza dopo le stupidaggini di Giulia De Lellis e Marco Predolin. Poi però le tocca rivedere i filmati dei figli Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez che l’abbracciano ma la cacciano. A precisa domanda di Ilary Blasi, infatti, Jeremias e Veronica rispondono che l’avrebbero rinominato e non vogliono uscire al suo posto. Davvero notevole la capacità della pallavolista di arrampicarsi sui muri.

Alle 22.15, dopo aver annunciato già quattro volte che Belen sarebbe comparsa a illuminarci d’immenso e a benedirci al Grande Fratello Vip, è il momento delle corna super social di Luca Onestini. Il fratello Gianmarco entra e gli dice che Soleil Sorgè (che non si è fatta viva) se ne va a giro con Marco Cartasegna: “Li hanno visti insieme alle feste ed entrare a casa di lui. Lascia perdere, sta facendo di tutto per farti del male”. Il fratello gira e rigira il coltello nella piaga cosparsa di sale dal delicatissimo GF Vip. Luca Onestini, quasi frastornato, abbozza: “Non ho mai tradito la mia ragazza, la mia famiglia è intoccabile, parlerò solo dopo un confronto diretto con Soleil. Giulia Latini? Per me è importante e non l’ho mai nascosto. È vero che ho sentito Giulia e non gliel’ho detto”. Poi rivolto al fratello: “Allora ho preso un altro granchio”. Sì e pure bello grosso. Ilary Blasi chiede a Luca Onestini se vuole uscire e chiarire. Ma de che! “Che cazzo devo chiarire? Di cosa devo parlare? – dice il bel Luca -. Non do soddisfazione a nessuno e rimango qua. Vigliacca, non è nemmeno venuto in studio”. Che poi ha ragione: oltre il danno anche la beffa? Si autosqualifica? Mah! Cecilia Rodriguez, che ci piace perché non si tiene un cecio in bocca, si lascia sfuggire: “Me lo dicevano in tanti però che lui si sentiva con Giulia”.

Ore 22.30, altra pezza a colori e altro mezzuccio: entra Belen con codazzo di complimenti e si scambia un bacio sulle labbra con Ilary Blasi che commenta divertita: “Peccato, è durato poco”. Belen non parla, sussurra, mette soavemente in croce tre parole. Kate Middleton a confronto sembra una poraccia. La showgirl esce dallo studio camminando come la sua imitatrice Virginia Raffaele e si avvia nella casa. Sua Maestà però non può esser vista da tante persone tutte insieme e mandano la banda a Tristopoli. Dopo filmatino strappalacrime, incontra Cecilia e parte il solito discorso: “Ti guardo tutto il tempo, sono fiera di te, faccio fatica a dire le cose davanti agli altri e bla bla”. Si sforza ma a Wonder Woman Belen (impostata pure quando abbraccia la sorella) non esce nemmeno una lacrimuccia. Arriva il momento di psicanalizzare Jermias. Solo una domandina: “Perché è così?” e in sintesi Belen dice: “E’ incazzato con se stesso. Ehm, eh io sono venuta in Italia, la sorella pure, si rimproverava di non farcela e quindi non è facile”. Jeremias chiede alla sorella: “Sembro molto anormale?” E lei: “Noo..sei proprio Jeremias. Non fingi mai, sei così. Sono fiera di te”. Insomma lei ha la sua croce e se noi abbiamo capito bene Jeremias è incavolato perché non ha soldi, successo e non sa che fare nella vita. Baci, abbracci (chissà perché Belen sta sempre con gli occhi chiusi) e Alfonso Signorini che parte con la sviolinata. Ci mancano tarallucci e vini. Delle offese e degli insulti alla Izzo “depressa di m..” non se ne parla, credono di averci manipolato con la puntata gay-friendly.

Alle 23.15 il televoto liquida Simona Izzo. L’acqua cheta Lorenzo Flaherty supera pure la seconda nomination. In studio la Izzo battibecca duramente con Predolin che si conferma un pessimo uomo: “Hai fatto una figura di m…con il tuo mancamento appena entrata in studio, sei una cattiva attrice” e lei: “Il tuo cuore non batte, tu non sei mai entrato in scena”. Finalmente leggono il tweet di Ricky Tognazzi contro Jeremias e spetta alla regista spendere due parole di solidarietà verso chi soffre di depressione. Ovviamente con l’ipocrita appoggio di Alfonso Signorini.

Il televoto flash rivela chi sono i meno amati e dunque i nominabili: Aida, Gianluca, Ignazio (immune), Ivana, Veronica e Lorenzo che ci rimane malissimo. Malgioglio, Jeremias (facile immaginare che mezza puntata dedicata a lui abbia influenzato i telespettatori), Cecilia, Luca e Daniele Bossari sono i preferiti dal pubblico.

Le nomination: Gianluca Impastato, Giulia De Lellis, Ivana, Veronica, Cecilia e Aida votano Lorenzo perché è “il Grande Fratello dei giovani e le donne sono poche”, Jeremias e Luca nominano Aida, Lorenzo fa il nome di Veronica e Malgioglio manda in nomination Gianluca Impastato.