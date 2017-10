Gli scommettitori puntano sul nuovo Star Wars

Il Italia uscirà il 13 dicembre, due giorni prima che negli Stati Uniti: il nuovo episodio della saga di Guerre stellari già si annuncia come il più importante evento cinematografico dell'anno e, per molti, del decennio.

L’ottavo capitolo del cult di fantascienza Star Wars secondo i bookmaker realizzerà un incasso record: gli esperti in quote della William Hill, riporta Agipronews, danno a 2 il superamento del miliardo di dollari nel mercato Usa ed a 1,16 il raggiungimento del maggior incasso del weekend per il 2017.

La possibilità che Star Wars - Gli ultimi Jedi superi il record di Avatar (2.787.965.087 dollari) vale 4,50, stessa quota per la nomination agli Oscar come Miglior film, con la vittoria della statuetta offerta a 26.