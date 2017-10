Asia Argento choc: anch'io abusata da Harvey Weinstein

Anche Asia Argento accusa di stupro Harvey Weinstein, potente produttore di Hollywood, travolto da un enorme scandalo di abusi e molestie. Lo riporta il New Yorker, che ha raccolto la testimonianza dell'attrice italiana e di altre donne che denunciano abusi sessuali. I fatti - confermati dalla stessa Argento - risalgono al 1997 durante un party in un hotel in Francia.

Harvey Weinstien, con alle spalle una carriera quarantennale di successi, è accusato di aver molestato nel corso di 30 anni diverse donne che lavoravano per lui, inclusa una stella del calibro di Ashley Judd. E sono arrivate anche le accuse di molestie da parte di Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. Dopo averlo licenziato in seguito allo scandalo, gli studios della Weinstein Company ora pensano di cambiare nome.