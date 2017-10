Al Bano torna a parlare delle dichiarazioni rilasciate da Romina Power a "Verissimo". Durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin l'attrice aveva detto che "Al Bano mi ama ancora e io amo lui". Il cantante risponde in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui spiega che, in questo caso, bisogna cogliere l'ironia delle dichiarazioni di Romina. Al Bano chiede maggiore rispetto per Loredana (Lecciso ndr) e per la sua famiglia. Pur riconoscendo che gli italiani hanno voluto bene alla coppia che cantava "felicità" e, per almeno tre decenni, si sono identificati nel loro amore. Adesso, però, è tardi e lui e la Lecciso hanno la responsabilità di far crescere i loro due figli con la fondamentale presenza e serenità di entrambi i genitori.