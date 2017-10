L'odio in Rete, dice Claudio Santamaria, nasce dall'invidia. «Per una felicità che noi abbiamo e quegli haters no». La felicità è quella che l'attore ha trovato con la giornalista Tv Francesca Barra, e l'odio è quello che si è scatenato, su Internet e sui social media, contro di lei e persino contro i figli (Renato, 11, Emma, 4, Greta, 1) che ha avuto dal marito Marcello Molfino prima di separarsi e di intraprendere questa nuova storia.

Soprattutto l'esigenza di tutelare i bambini ha spinto Santamaria a parlare, spiega a Vanity Fair nel primo bilancio dopo il video Instagram - il più condiviso del momento - in cui ha preso le difese della compagna.

Spiega Santamaria parlando dei figli della compagna. «A scuola sono costretti a rispondere a compagni che chiedono loro spiegazioni: "Ehi, qui dicono che tua madre è una troia, è vero? E che tua sorella non somiglia a vostro padre, ma secondo te?». Facendo eco al presidente della Camera, Laura Boldrini, l'attore mira a una battaglia a viso aperto contro chi offende su Internet, a partire dal riconoscimento della diffamazione online che non può essere diversa da quella offline. «Chi sbaglia deve pagare le conseguenze dei propri errori. Facebook non è un videogioco in cui su una macchina investi uno e non succede niente».