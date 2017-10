Grande Fratello Vip, Belen entra nella Casa per difendere Jeremias

Belen Rodriguez varca la porta rossa per dare sostegno ai fratelli Cecilia e Jeremias che hanno trascorso la loro prima settimana da concorrenti individuali. Durante la diretta della settimana scorsa infatti, Grande Fratello ha deciso di separarli. Ma la bella argentina, entra nella Casa del Grande Fratello Vip soprattutto per appoggiare il fratello che rischia l'eliminazione dal reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Jeremias, infatti, ha insultato una delle concorrenti, Simona Izzo, che tra l'altro domani in diretta Tv potrebbe uscire dal gioco (è in nomination con Lorenzo Flaherty).

Alle accuse della rete e del marito della Izzo, Ricky Tognazzi che tra l'altro ha già annunciato una denuncia per il "piccolo" di casa Rodriguez. Belen aveva risposto con un lungo post su Instagram. Nel quale difendeva a spada tratta il fratellino.

Domani sera scopriremo quindi, se Belen entrerà nella Casa per uscirne assieme a Jeremias, oppure se l'argentina tornerà in studio da sola. Ospite di Ilary Blasi sarà invece Carmen di Pietro, eliminata lunedì scorso da un'inaspettata ma schiacciante sconfitta. I colpi di scena non si faranno attendere perché durante la diretta Luca Onestini riceverà il ben servito dalla sua Soleil. Chissà che l'ex Mister Italia non si avvicini ora alla pallavolista Veronica Angeloni. Tra i due il feeling sembra molto alto e adesso che Luca è libero...