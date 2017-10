Grande Fratello Vip, Soleil lascia in diretta Luca Onestini

Luca Onestini dà della "pezzente" alla fidanzata Soleil Sorge mentre la sexy bionda piange da Barbara d'Urso e confessa di non essere più sicura dei suoi sentimenti. "Sono l'unico che non ha ricevuto nemmeno uno striscione d’incoraggiamento e spendili questi soldi. Comincio a pensare di essere single" si sfoga l'ex tronista di Maria De Filippi nella casa di Cinecittà.

Ma l'ex corteggiatrice di "Uomini e donne" dopo aver scoperto che Giulia Latini, (a sua volta ex corteggiatrice di Onestini) si sarebbe sentita con lui prima della sua partenza per il Gf Vip e dopo il suo presunto avvistamento qualche giorno fa con l'ex tronista Marco Cartasegna, ha chiesto e ottenuto di entrare in casa e di lasciarlo pubblicamente durante la puntata che andrà in onda in diretta lunedì prossimo.