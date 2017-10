Da Puccini a Verdi e Rossini: il brunch è dedicato all'opera lirica

Una nuova stagione dedicata alle più grandi arie della musica lirica e al buon cibo. Conto alla rovescia per il lancio del Doney Opera Brunch. Con un evento unico, domenica 8 ottobre, la storica vetrina del Westin Excelsior Roma, affacciata su Via Veneto, lancia un nuovo modo di concepire il brunch domenicale.

Dedicato agli amanti della lirica italiana, o a chi non rinuncia a trascorrere il pranzo fuori, in compagnia di amici e parenti, ogni domenica infatti, da ottobre a marzo, dalle 12.30 alle 15, durante il Brunch, si assisterà a pillole di eccellenti performance che porteranno in scena le arie più famose della lirica italiana: da Puccini, a Verdi a Rossini.

Alcuni dei più talentuosi maestri si lanceranno in questa nuova avventura, provenienti dalle scuole e teatri più importanti di Roma quali Accademia di Santa Cecilia e Teatro dell’Opera. Lo spettacolo sarà costruito su divertenti flash mob che coinvolgeranno i commensali con il brindisi finale. Barbara Grossi, Sabrina Testa, Marco Bianchi, Carlo Polizzi, sono solo alcuni dei bravissimi tenori e soprani che si alterneranno ogni domenica rendendo il Doney Opera Brunch un appuntamento fisso e irrinunciabile. Il buffet sarà curato dall’Executive Chef James Foglieni e oltre a piatti caldi e freddi e pasta espressa, dedicherà un angolo agli estratti e succhi freschi, e per i bambini, ricette semplici e gustose.