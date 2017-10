Romina Power: Io e Al Bano ci amiamo ancora

"Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!". Queste la dichiarazione esclusiva di Romina Power, riferita all'ex marito Al Bano, in una lunga intervista in onda domani a Verissimo.

La cantante e attrice parla del rapporto che la lega ad Al Bano e a Silvia Toffanin, che le chiede se lei provi lo stesso sentimento, risponde: "Anch'io lo amo ancora". E chiarisce: "Se tu vivi per trent'anni con una persona, come fai a staccare la spina completamente? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre".

Consapevole dell?'ffetto dirompente della frase pronunciata, Romina aggiunge, scherzando: "Ma cosa ho detto? Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, vado in America".

Dopo anni di accuse reciproche e di rancori, l?ex coppia più bella della musica italiana sembra aver ritrovato l'armonia e l'affetto di un tempo, tanto che Romina, parlando dei problemi di salute del cantante di Cellino confida: "Ci siamo preoccupati molto tutti per la sua salute, ma Al Bano non ascolta, non si ferma mai, continua anche a prendere l'aereo".