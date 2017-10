Il Nobel per la Letteratura al giapponese Ishiguro

Premio Nobel per la Letteratura 2017 inaspettato; ad aggiudicarselo è Kazuo " scrittore giapponese naturalizzato britannico. Lo ha annunciato l'Accademia Svedese. Ishiguro è nato nel 1954 a Nagasaki e si è trasferito in Gran Bretagna a soli sei anni. La sua ultima opera, del 2015, è 'Il gigante sepolto'. Secondo l'Accademia, lo scrittore "nei suoi romanzi di grande forza emotiva ha scoperto l'abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo.

Da uno dei suoi romanzi più celebri, "Quel che resta del giorno" (1989), è stato tratto il film omonimo nel 1993, diretto da James Ivory e vincitore del Premi Oscar l'anno successivo. Protagonisti Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Kazuo Ishiguro è nato a Nagasaki nel 1954 e si è trasferito con la famiglia in Inghilterra nel 1960. Tutti i suoi romanzi sono tradotti in Italia da Einaudi: Un pallido orizzonte di colline (1982), Un artista del mondo fluttuante (1986), Quel che resta del giorno (ultima edizione Super ET 2016), Gli inconsolabili (1995 e 2012), Quando eravamo orfani (2000), Non lasciarmi (ultima edizione Super ET 2016) e Il gigante sepolto (2015, ultima edizione Super ET 2016). Per Einaudi ha pubblicato anche la raccolta di racconti Notturni. Cinque storie di musica e crepuscolo (2009 e 2010). Nel 2008 il 'Times' l'ha incluso fra i 50 più grandi autori britannici dal 1945.