Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis umiliata da Signorini: esplode la bufera

Il Grande Fratello Vip, tra colpi di scena e sfuriate studiate a tavolino (altrimenti gli autori che ci stanno a fare?), sembra diventato il Grande confessionale. Jeremias Rodriguez rivela un segreto importante, Giulia De Lellis dichiara guerra ad Alfonso Signorini che non la voleva al GFVip, Soleil, fidanzata di Luca Onestini, deve riflettere su un retroscena di cui non sapeva niente e Ignazio e company ci svelano i posti più hot dove hanno fatto sesso. Alla faccia di Simona Izzo, mamma un po’ querula e molto attrice che ha il merito (non di poco conto) di vivacizzare la casa più spiata d’Italia con la sua logorrea. Tanto chiacchierona da costringere cameraman e registi dell’ “acquario” a pregarla: “Vai a dormire”.

Jeremias Rodriguez, finora noto per essere il fratello di Belèn e per le foto che lo immortalavano mentre faceva pipì per le strade di Milano, è tra i personaggi più controversi di quest’edizione. Piange più di Daniele Bossari, sclera più di Malgioglio, abbraccia più di Simona Izzo. È sopra le righe in tutto. L’argentino ha parlato molto di se stesso rivelando un trascorso fin troppo pesante: è arrivato a pesare 110 kg, è stato a lungo depresso e ha superato due tumori all’orecchio, uno benigno e uno maligno (per fortuna diagnosticato in tempo). Ieri sera sembrava sul punto di fare l’ennesima confessione quando Simona Izzo lo ha fermato: “Ci sono le telecamere, se lo dici poi potresti pentirtene”. La regista ha solo aggiunto ai compagni d’avventura: “Ha un grosso problema, ora deve restare in casa e riflettere”. Non è chiaro di cosa si tratti ma sui social si ipotizza una bisessualità non accettata. Anche alla luce del fatto che Cecilia ha rivelato che il fratello ha avuto un ex in un passato lontano. Jeremias non smette mai di stupire.

Nel calderone non manca la super protetta Giulia De Lellis. Il suo incontro con Andrea Damante, incentrato su “Mi guardi? Come sono?” suonava falso tanto quanto era genuino e calibrato quello tra Daniele Bossari e la splendida figlia Stella, appena 15 anni (se Barbarella riesce a cooptarla è finita pure lei). In un fuori onda di lunedì sera, la fidanzata ha usato parole di fuoco per Alfonso Signorini: “Questo è pazzo deve abbassare le ali, come si permette? Solo perché fa l’opinionista mi dice queste cose? Io non mi sono spiegata male!”. Nonostante i presenti le abbiano fatto presente che aveva sbagliato, lei non ha fatto alcuna retromarcia. Inarrestabile la presunzione dell’ignoranza. Durante la pubblicità c’è stato anche un faccia a faccia tra Damante e Signorini. Lo stesso opinionista ha poi spiegato il senso della sua sfuriata programmata nel suo salotto web: “Giulia De Lellis non può elencare tra le categorie disgraziate della società i gay e i drogati. Se avesse detto sono ipocondriaca e non voglio condividere la mia sigaretta e il mio bicchiere con nessuno, non avrei detto niente. Quando tiri in ballo le malattie con drogati e gay non si pensa al raffreddore o alla mononucleosi, ma all’HIV perché per retaggio culturale è la malattia degli omosessuali”. E conferma: “Fosse stato per me, non sarebbe mai entrata nella casa del Grande Fratello Vip”. Una presa di posizione che ha scatenato gli haters e i webeti perché definirli fan è un obbrobrio. Una “shitstorm” senza precedenti: “Dovrebbero denunciarti, fr…di m…” è la frase più gentile tra parolacce e insulti omofobi. Tra i webeti che ammirano Giulia De Lellis anche la sorella #VeronicaQueen: “Signorini istericah”.

Problemi all’orizzonte anche per Luca Onestini, il tronista meno glamour che ci sia. Magari a lungo andare ci riserverà delle sorprese, per ora è piatto come una tavola da surf. Dal suo salottino trash, Alfonso Signorini ha ripreso la fiera regina della spazzatura catodica, Barbara D’Urso, in merito alla crisi tra Onestini e Soleil Sorge. Durante la puntata di lunedì sera, l’ex corteggiatrice avrebbe abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip per evitare di parlare con il bel moro. Il motivo? “Sto in crisi con Luca, ora non avere un confronto con lui” ha detto agli autori. Poi lo ha ripetuto da Barbarella. D’altra parte qualcosa dovrà pur raccontare andando ospite in studio. Val la pena di notare che la crisi è unilaterale visto che lui è entrato fidanzato e dovrebbe essere all’oscuro di tutto. Al’origine del “No Maria, io esco” in versione “No Ilary, io esco” ci sarebbe una rivelazione (ma che caso!) di una certa Giulia Latini. Questa ex corteggiatrice avrebbe detto che dopo la scelta a Uomini e Donne, lei e Luca si sono sentiti senza che Soleil lo sapesse. Insomma, la figura della cornuta anche no.

Il gioco del “Io non ho mai fatto…” ha invece scoperto qualche alterino. Ignazio Moser, l’uomo dalle 163 donne catalogate come Ikea fa con i mobili, ha detto di averlo fatto in tre ma non con un uomo, la dolce Giulietta l’ha fatto in un cinema e le pare in discoteca ma non si ricorda bene, Gianluca Impastato è stato con donne più grandi e non ha mai avuto rapporti gay. Indovinate chi ha interrotto il gioco? Ignazio Moser: “dopo quello che è successo è meglio stare zitti”. Amen.