Scandalo al Grande Fratello Vip, Malgioglio bacia sulla bocca Flaherty contro l'omofobia

Colpo di scena al Grande Fratello vip. Improvvisamente Cristiano Malgioglio si avvicina a Lorenzo Flaherty e lo bacia a lungo sulla bocca. I due si abbracciano. Così, con un bacio gay, il cantautore ha voluto suggellare la pace fatta con l'attore. Tra i due nei giorni scorsi c'erano state incomprensioni. "Volevo dire che tu non sei omofobo", spiega Malgioglio e poi aggiunge che il bacio a Lorenzo - che questa settimana è in nomination con Simona Izzo - è proprio contro l'omofobia.

L'argomento "omofobia", era stato a lungo dibattuto durante la puntata di lunedì scorso. Ma l'obiettivo delle accuse di Alfonso Signorini era stata Giulia de Lellis dopo che una sua frase infelice era stata raccolta e rilanciata sul web. “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘Non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio non gli dico di no, però poi glielo lascio”. Apriti cielo! Signorini ha tenuto incollata alla sua arringa per almeno 15 minuti e più la De Lellis. Che comunque si è difesa strenuamente. Spiegando di non avere alcuna prevenzione nel confronti degli omosessuali.

Intanto in Casa le quotazioni di Simona Izzo scendono vertiginosamente. Tutti la attaccano. In pochi tollerano i suoi sermoni. Potrebbe essere proprio lei a uscire dal reality. Considerato anche che chi vota sono soprattutto i giovanissimi. Se dovesse uscire dalla Casa, sarebbe l'ennesima donna, over 40, a cadere sotto la scure del televoto.