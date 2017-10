La vulcanica Anastacia arriva in Italia

Un tornado biondo sta per abbattersi nel nostro paese. Siamo parlando della leggenda del pop Anastacia - la fantastica voce dietro ai clamorosi successi "Ìm Outta Love" e "Left Outside Alone" - che torenerà nel nostro paese nel 2018 per il suo "Evolution tour". Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo e celebrerà il suo settimo lavoro, ’Evolution’, con il nuovo tour. Registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna) e il suo team dei Baggpipe Studios, "Evolution" segna un ritorno all’Anastacia del vecchio sound accattivante che si alterna con orecchiabili brani pop e toccanti ballate, tutto dominato dalla sua inconfondibile caldissima voce. Le date del tour saranno il 6 maggio al Gran teatro Morato di Brescia, il 7 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 9 maggio Teatro europauditorium di Bologna e il 10 maggio al Teatro Ciak di Milano.