Il Grande Fratello Vip gioca a fare l’equilibrista. Squalificato Marco Predolin, fuori Carmen Di Pietro e in nomination Simona Izzo e Lorenzo Flaherty. Aspro faccia a faccia Signorini-De Lellis e Jeremias Rodriguez impunito.

La puntata inizia con Marco Predolin giustamente su banco degli imputati. Si parte dalle dichiarazioni omofobe e dalle critiche dei social che il Grande Fratello non poteva più ignorare. Predolin abbozza una serie di giustificazioni patetiche, i compagni d’avventura provano a glissare e nascondersi nella consapevolezza di aver accettato tra grasse risate le esternazioni del conduttore. Giulia De Lellis è l’unica che osa redarguirlo e fargli la morale. Come se lei non avesse detto cose peggiori su gay e drogati.

Alle 22.08 arriva la squalifica ufficiale di Marco Predolin. Per una bestemmia, non per le frasi omofobe o per la molestia a Carmen Di Pietro. Il che non fa onore alla sensibilità del Grande Fratello Vip. Molte persone si sono sentite offese dalla bestemmia ma tante altre si sono sentite ferite dai discorsi incivili e sguaiati di Predolin e De Lellis. A Ilary Blasi che gli comunica l’uscita, l’ex presentatore replica: “Il Grande Fratello Vip doveva rappresentare qualcos’altro che buttarmi nel fango. Io sono stato crocifisso, spero di risorgere fra tre giorni. Essere buttato fuori non è piacevole per la mia immagine e la mia età”. Poi l’attacco frontale: “Per gli ascolti mi fate passare per quello che non sono”. Lui non ricorda cosa ha detto nemmeno quando gli mostrano il video (se lo ricorda Luca Onestini che però non ha il coraggio di dire tutta la verità). Va in studio e sostiene: “Sono ignorante, non sapevo che mannaggia abbinato fosse una bestemmia. Sono una persona vera”. Si becca il rimbrotto dello spregiudicato Alfonso Signorini. E piange lacrime di coccodrillo.

Dopo l’uscita di Predolin, festeggiata dai social come fosse Natale, seguono due video per i nominati Carmen Di Pietro e Daniele Bossari il cui televoto non è stato annullato come in occasioni precedenti. Le percentuali sono bulgare a sfavore di Carmen Di Pietro, votata non per demeriti ma per salvare Bossari. Solo il 32% lo vuole a casa con Filippa Lagerback. Un dato che il GFVip ha voluto rivelare per dare un chiaro messaggio a tutte quelle “mezze calzette” dei concorrenti, compreso Malgioglio autentica bandieruola al vento. Il paroliere si butta da un concorrente all’altro con la leggerezza di un elefante in una cristalleria.

Il televoto manda via Carmen che la prende molto bene: “Vado a casa, oggi è un giorno, domani è un altro. Vado in palestra alle 6 del mattino”. Viene a prenderla la mamma tra il gelo dei presenti che si vedono rispedire in casa il buon Bossari e provano subito ad arruffianarselo. Sfacciati e senza vergogna.

Il Grande Fratello Vip si accanisce con un certo sadismo sul conduttore prima di comunicargli che resta nel covo di vipere. Lo fa uscire dalla porta rossa dove abbraccia la bellissima figlia Stella e piange lacrime sincere di commozione. E finalmente, alle 23.30, arriva il momento di Giulia De Lellis. Farla franca anche stasera sarebbe stato troppo. Prima l’incontro stucchevole e cinematografico con il fidanzato (tanto sincero quello di Bossari quanto finto quello con Damante), poi finalmente le sue affermazioni sui gay. La difesa è patetica, fragile e arrogante. Prova a buttarla su: “Io non bevo dove ha bevuto uno sconosciuto” ma Alfonso Signorini la incalza fino a esplodere (e a prendersi del “pazzo”) strappando il velo di ipocrisia: “Sei ignorante, leggi qualche libro, leggi di più che fa bene. Dici cazz… la tua frase sottendeva che i gay sono malati e trasmettono l’HIV. Ignorante! Ignorante!”. La lady romana risponde: “Così però no.. è una m…”. E pensare che il GF Vip l’ha graziata. C’è un video in cui Simona Izzo parla di una sua amica morta di HIV e lei chiede: “Ma hai mai bevuto dalla sua bottiglietta d’acqua?”. In una puntata lacrime e sangue l’unico che la fa franca è Jeremias Rodriguez. Nessun accenno alle sue volgarità e intemperanze violente.



Si volta pagina con i Rodriguez che diventano due concorrenti secondo il famoso pongoregolamento del Grande Fratello Vip e con Luca Onestini nuovo capitano. Arriva l’ora delle nomination: Simona Izzo nomina Lorenzo Flaherty perché “non si è mai opposto a Predolin e lo ha appoggiato troppo” (grande verità). Malgioglio lo nomina per lo stesso motivo. Il branco formato da Veronica Angeloni, Cecilia Rodriguez, Jeremias, Ignazio Moser, Ivana, Lorenzo Flaherty e Aida Yespica si è messo d’accordo per nominare Simona Izzo. Non tollerano i suoi comportamenti e il fatto che “in puntata attacca chi viene attaccato dal pubblico”. Gianluca Impastato vota Malgioglio perché “ha favorito spudoratamente Carmen a discapito di Daniele”. Salvate il soldato Daniele Bossari nomina Giulia De Lellis per incompatibilità. E lei ricambia il voto sempre per il fattaccio su Ignazio Moser.

La chiusura è affidata alla settimana vissuta insieme dalla strana coppia Luca Onestini-Malgioglio.