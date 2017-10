Il Grande Fratello vip si allunga di due puntate, la finale slitta al 4 dicembre

Buone notizie per gli appassionati del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 sta avendo talmente tanto successo da spingere la produzione ad allungare le puntate. Inizialmente, infatti, era prevista la finale per il 20 novembre. Invece, le puntate da undici diventano tredici e la finale è fissata per il 4 dicembre. Chissà se i reclusi sono stati già informati del cambio di programma. Sicuramente non farà loro piacere la notizia di un prolungamento della permanenza all'interno della Casa più spiata d'Italia per ulteriori 15 giorni.