Spray al peperoncino in sala, Elisa interrompe il concerto

Paura al concerto di Elisa a Torino. Ieri sera il live della cantante è stato interrotto perché in sala il pubblico ha avvertito bruciore alla gola e ha iniziato a tossire. Una sostanza urticante sprigionata con uno spray tra il pubblico ha interrotto il live durante la festa inaugurale delle Ogr (Officine grandi riparazioni) di Torino. Poco dopo la mezzanotte e mezza una ragazza ha avvertito un malore ed è stata soccorsa dall’ambulanza. Gli organizzatori hanno quindi deciso di interrompere il concerto con la stessa Elisa che ha invitato il pubblico a spostarsi. «Ringraziamo tutti i partecipanti per aver collaborato a rendere l’evacuazione della sala rapida ed efficiente in meno di tre minuti - si legge in una nota stampa - Il piano di evacuazione ha perfettamente funzionato senza scene di panico. Il sistema di controlli già elevato sarà ulteriormente rafforzato in occasione del prossimo concerto del 7 ottobre». Al termine della bonifica della sala un messaggio audio ha annunciato che il concerto non sarebbe ripreso.