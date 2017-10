Grande Fratello Vip, la sfida è sotto la doccia. E la Yespica batte Giulia De Lellis

Sfida a colpi d'acqua sotto la doccia. Al Grande Fratello Vip 2 la vera gara è in bikini quando le donne della casa si svestono per fare la doccia o la sauna e danno spettacolo. Eccoli allora i momenti più attesi per il pubblico, soprattutto maschile. Aida Yespica, 35 anni, è la migliore: batte la concorrenza della giovanissima Giulia De Lellis, anche per la scelta del costume. Le tiene testa la bella venezuelana Cecilia Rodriguez (buon sangue non mente).

E a proposito di nude look e fisici proprio il fratello dell'argentina nella casa ha spiazzato tutti. Negli ultimi giorni gli inquilini hanno raccontato le esperienze del loro passato e quando è stato il suo turno il giovane Jeremias ha rivelato di essere stato obeso in passato. Pesava circa 114 chilogrammi e per questo motivo non riusciva a guardarsi allo specchio e per tanto tempo è rimasto chiuso in casa. Poi la dieta e un intervento chirurgico lo hanno aiutato a ritrovare se stesso.