Da stasera con Savino torna Le Iene Sow

Ancora una novità su Italia uno stasera e martedì torna «Le Iene Show» con un doppio appuntamento settimanale, in diretta, in prima serata su Italia 1. Il programma cult di Davide Parenti, in onda dal 22 settembre 1997, spegne quest’anno 20 candeline. Tutte le domeniche, a partire da oggi presentano Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Ogni martedì, dal 3 ottobre, al timone la ormai collaudata coppia di conduttori formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappàs Band. Tra i servizi della puntata di domenica: reportage di Gaetano Pecoraro che si reca in Libia all’interno di uno dei centri di detenzione dove vengono trasferiti i migranti, una volta bloccati dalla guardia costiera del Paese mentre tentano di raggiungere l’Europa. Qui la Iena raccoglie le testimonianze di alcuni di loro e documenta le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui vivono quotidianamente. L’inviato, in seguito, incontra nella periferia di Tripoli due ufficiali della Guardia Costiera libica, i quali raccontano di presunti accordi che qualcuno all’interno avrebbe preso con i trafficanti di uomini. Inoltre, secondo i suddetti esponenti della Marina, uno dei capi della guardia costiera della città libica Zawiya, sospettato da più fronti di essere una delle menti dietro al traffico illegale di esseri umani, si sarebbe recato in Italia per provare a chiedere supporto. Per far luce sulla vicenda, Pecoraro, quindi, prova a raggiungere il ministro dell’Interno Marco Minniti che, però, non rilascia dichiarazioni in merito. Nel giorno del referendum per l’indipendenza della Catalogna, intervista doppia a Luca Zaia, presidente del Veneto, e a Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano. Anche le Regioni Lombardia e Veneto, infatti, hanno indetto per il 22 ottobre una consultazione sull’autonomia. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis raggiungono Luis Fonsi, il cantante portoricano protagonista dell’estate 2017 con il tormentone «Despacito». I due inviati gli propongono la propria «versione» della hit.