Stasera parte Tu si que vales ma non ha concorrenza

Con l'avvio questa sera della nuova serie di Tu si que vales cominciano a delinearsi le sfide del sabato sera tra Rai 2 Mediaset. La prima novità del contenitore di Canale 5 accanto alla riconfermata Belen Rodriguez, ci saranno due esponenti dello sport: Martin Castrogiovanni ex guerriero sui campi di rugby e Alessio Sakara lottatore di arti marziali. Una svolta per il talent show che mette alla prova, nel ruolo inedito di conduttori, due personaggi nuovi. Non è invariata invece la giuria composta anche quest'anno dal quartetto: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari a cui si aggiunge il giudice popolare rappresentato, ancora una volta da Mara Venier. Si ricomincia, dunque, con persone comuni che si presentano in varie e differenti performance per dimostrare il proprio talento. Naturalmente tutti dovranno sottostare all’insindacabile giudizio della commissione di valutazione. Domani, però, Tu si que vales correrà da solo nel sabato sera di Canale 5. Infatti Rai1, dopo le prime due puntate di Un, due, tre…Fiorella andate in onda il 16 e il 23 settembre, domani propone in prima serata un film in prima visione: la commedia Se Dio vuole con Marco Giallini e Alessandro Gassman. La prima vera sfida con i dati Auditel sarà il 14 ottobre quando Rai1 manda in onda il nuovo show musicale del fine settimana dal titolo Celebration. Si tratta di quattro puntate dedicate alla musica e condotte dalla coppia inedita formata da Serena Rossi e Neri Marcorè. In diretta dall’Auditorium del Foro Italico, Celebration dedica ognuna delle serate ad un genere musicale. Si comincia, sabato 14 ottobre con i brani più famosi dei cosiddetti "Re del pop" e si continua, sette giorni dopo, con i Protagonisti del rock. La terza puntata è dedicata alle Grandi voci, mentre, l’ultima, prevista in palinsesto il 4 novembre, darà spazio alle Canzoni d’amore, quei brani più nazional- popolari che hanno affascinato varie generazioni e ancora oggi non hanno perso il proprio appeal. Vedremo dunque chi sarà il nuovo vincitore della sfida del sabato sera.