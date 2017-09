X Factor 11, Mara Maionchi scoppia in lacrime. Ecco perchè

Si ride, si scherza, si sparano parolacce, si piange. E' successo durante le audizioni di X Factor. Uno dei quattro giudici, la mitica Mara Maionchi, è scoppiata a piangere dopo l'esibizione di una ragazza di sedici anni. Bocciata da Manuel Agnelli, la ragazza ha ricevuto invece in extremis il sì anche di Levante, dopo quello di Fedez e della stessa Maionchi.

Alla fine le lacrime di Mara hanno giocato a favore. E la ragazzina, piangente e felice, si è conquistata uno step verso la fase finale del reality musicale più amato dai giovani. "Britney ha portato per la sua esibizione, “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin che parla di una ragazza che non riusciva a relazionarsi con la vita e ora vuole spaccare tutto.

Proprio come lei dopo gli anni di bullismo a cui si è finalmente ribellata", si legge nella pagina Fb di X Factor.