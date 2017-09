Grande Fratello Vip, "Bossari ha bestemmiato". Rischio espulsione

Daniele Bossari ha bestemmiato. Ne sono convinti gli appassionati del Grande Fratello Vip. Che non staccano neanche un minuto dalla diretta tv e sono sicuri d'aver sentito il conduttore Tv che diceva "dio bo". Se fosse vero, Bossari, che è candidato all'eliminazione con Carmen Di Pietro, rischierebbe l'espulsione dal reality prima dello scontro all'ultimo televoto lunedì durante la puntata su Canale 5. Tutti coloro che sono incappati nella censura televisiva proprio per aver bestemmiato sono sempre stati cacciati dal reality. Resta da scoprire come reagirà il Grande Fratello. Bossari era stato protagonista nelle ultime ore di uno scontro con il figlio di Moser, poi chiarito.