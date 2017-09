E' Morto Barry Dennen il Ponzio Pilato di Jesus Christ Superstar

Era stato a Roma soltanto qualche mese fa in occasione della presenza al Sistina di «Jesus Christ Superstar», a cui aveva parteciparo l’attore, cantante e sceneggiatore statunitense Barry Dennen, celebre per aver interpretato il personaggio di Ponzio Pilato in «Jesus Christ Superstar», appunto. E' morto ieri a Burbank, in California, all’età di 79 anni. Il decesso è avvenuto in ospedale dove era stato ricoverato per le gravi lesioni cerebrali causate da un incidente domestico. Dennen nel 1970 interpretò Ponzio Pilato nel musical «Jesus Christ Superstar» (testi di Tim Rice e musiche di Andrew Lloyd Webber) a Londra e poi nella versione a Broadway nel 1971. Sempre nel 1971 girò il film «Il violinista sul tetto» di Norman Jewison. Fu Dennen a suggerire al regista Jewison di dirigere la trasposizione cinematografica del musical «Jesus Christ Superstar». Jewison seguì il suo consiglio e Dennen interpretò nuovamente Ponzio Pilato nel film del 1973. In seguito Dennen ha recitato tante piccole parti in numerosi film e show televisivi americani, tra cui: «Batman», «Superman III», «Ridere per ridere», «Shining», «Galtar e il Golden Lance», «Racconti dal Darkside» e «Titanic». Ha inoltre interpretato il venditore di auto Irwin Lapsey in «Shock Treatment», il seguito di «The Rocky Horror Picture Show».