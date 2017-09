Alexia festeggia in musica i suoi 20 anni di carriera

Per celebrare i 20 anni di carriera di Alexia esce domani «Quell’altra» (Mama 2.0/ A1 Entertainment) il nuovo progetto discografico di Alexia, tredicesimo album di inediti in studio. Dopo due anni dal precedente lavoro (Tu puoi se vuoi, 2015), l’artista spezzina si presenta al suo pubblico e ai media con tante novità e una ritrovata libertà espressiva. Riprogettarsi a 50 anni: «Adesso ho un’idea elastica della vita e dell’età, ammette Alexia - penso che il cambiamento possa arrivare in ogni momento, basta coglierlo, scegliendo tra le infinite chance della vita». Alexia è nel pieno dei festeggiamenti per il suo ventennale di carriera da quel famosissimo singolo «Uh la la la» del 1997 (contenuto nel disco d’esordio «Fan Club») che ha fatto ballare mezzo pianeta - passando dalle hit «Gimme Love», «Goodbye», «Per dire di no» con il quale vinse il Festival di Sanremo (2003) - alla nuova produzione discografica. «Non è questa l’occasione per fare bilanci, piuttosto una nuova fase della mia vita umana e professionale - afferma l’artista -. Cinquantanni e un nuovo disco che segna un cambiamento: ho rinnovato la mia carta d’identità artistica e personale, ma senza rinnegare o buttare via nulla del mio passato. Lavorando al disco ho incontrato ’quell’altrà Alexia e ho (ri)scoperto la voglia di vivere e quell’energia proprie dell’altra me».il 2 ottobre Alexia sarà a Roma alla Feltrinelli di via Appia Nuova alle ore 18 per presentare il suo cd ai fans.