Jovanotti annuncia le date del suo nuovo tour

Jovanotti torna i scena con un nuovo cd e libro e annuncia un tour invernale sui palchi dei palazzetti delle principali città. Si parte da Milano dal 12 febbraio, poi dal 10 marzo Firenze, dal 3 aprile Torino e dal 19 aprile al Palalottomatica di Roma. In ogni città il Lorenzo presenterà una serie di esibizioni.

Il nuovo album uscirà il 1 dicembre e successivamente il 5 uscirà un nuovo libro di 160 pagine edito da Mondadori.

I biglietti saranno in vendita con queste modalità: la prevendita esclusiva dedicata a tutti i clienti privati Intesa Sanpaolo con carte emesse dalla Banca su circuito Mastercard inizierà alle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre (e sarà attiva fino alle ore 10.00 di venerdì 29 settembre), mentre la vendita generale sul circuito TicketOne sarà avviata alle ore 11 di venerdì 29 settembre.

"Questo album è una grande avventura e in tour celebreremo lo spirito che ci unisce da una vita e che sempre di più ha la forma di un’amicizia radunata intorno alla musica" e "L’odore dei camerini "a me mi" fa girare la testa, e questa voglia è tutta benzina buona a progettare lo spettacolo, a inventarci qualcosa che vi faccia impazzire": sono alcune delle frasi che ha utilizzato Jova per far capire ai fan a cosa sta mettendo in piedi insieme al suo staff e, considerato ciò a cui ci ha abituato, la curiosità e l’attesa sono alle stelle più che mai.