La terza puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato scorie e tensioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’uscita di Serena Grandi e le nomination di Daniele Bossari e Carmen Di Pietro hanno ridisegnato le scricchiolanti alleanze. Il Grande Fratello Vip ha gettato benzina sul fuoco riunendo i due gruppi nella casa agiata per la disperazione di Malgioglio eternamente sospeso tra il suo vero essere e il “dare la giusta immagine a chi guarda”. Il paroliere ha dormito sul divano e ha minacciato d’andar via: non sopporta la luce, i compagni d’avventura e le beghe. Ha chiesto di poter vivere da solo a Tristopoli pena l’abbandono del programma. Gli autori non lo hanno preso sul serio.

Carmen Di Pietro non parla a Simona Izzo perché l’ha nominata e si è avvicinata a Malgioglio e Daniele Bossari. Il conduttore si prepara a una settimana da emarginato: le sue sfere dovranno essere miracolose per resistere all’ingiustizia di Ignazio Moser e delle sue “galline”. Ha nominato il ciclista perché tiene un diario con le sue conquiste stellinate in base alle performance in camera da letto (nemmeno nei peggiori B-Movie): “La cosa da padre con una figlia in età adolescenziale mi ha colpito molto, non mi è piaciuta” ha detto impavido Bossari. Per la prima volta nella storia del GFvip abbiamo avuto una motivazione sincera senza quella fastidiosa e appiccicosa ipocrisia ed è crollato il palco. Apriti cielo! Le donne anziché applaudire hanno aggredito Bossari al grido di: “Non si dice in prima serata”. In verità, non si fa. Non si tiene un’agenda con i nomi delle donne frequentate recensite in stile Amazon. Alla fine, Moser pretendeva le scuse che per fortuna Bossari non ha fatto perché, vivaddio, quelle cose le pensa davvero. E non sa che il popolo del web è tutto dalla sua parte.

#GFVIP: sfida al televoto tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietrohttps://t.co/h6PzJ3cLYl pic.twitter.com/sXxiL6DGi8 — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 25 settembre 2017

Moser si è subito alleato con l’ambizioso ristoratore Marco Predolin (nemmeno redarguito per l’aggressione verbale a Simona Izzo) e l’attaccabrighe Jeremias Rodriguez, l’argentino che passa da una lacrima a un insulto con la stessa facilità con cui fuma una sigaretta. Il fratello di Belèn ha detto su Bossari: “Ha proprio la faccia da bastardo, non puoi capire come mi provocava, faceva tutto il signore ‘No perché tu sei aggressivo’, mi stava facendo uscire il demonio, questa cosa io la sistemo fuori”. Una frase che ha costretto Filippa Lagerback a rivelare su Instagram: “Ho avvertito la produzione”.

In verità Jeremias Rodriguez ha sputtanato pure la sorella: “Litigava con lui (Stefano De Martino, ndr) davanti a Santiago, una cosa che non si fa”. Il gruppetto degli uomini alfa conta anche Gianluca Impastato e Luca Onestini (onestino in tutto), mentre Bossari sta cercando sponda in Veronica Angeloni, Carmen Di Pietro e Malgioglio che però non fa testo. Per lui tutti, ma proprio tutti, “stanno facendo un GF magnifico”.

"Spero di trovare presto la mia Giulietta". Come è iniziata la storia tra Giulia e Andrea? Guarda! ➡️ https://t.co/OjOaMyYtPM #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) 26 settembre 2017

La puntata, improntata al più becero maschilismo e all’ignoranza crassa, ha visto Marco Predolin capitano, alla faccia dei telespettatori che lo vorrebbero fuori insieme a Giulia De Lellis. Entrambi impuniti per le loro sconcertanti dichiarazioni omofobe, un deserto dei sentimenti. Le parole e le incitazioni alla violenza di Predolin contro Malgioglio hanno fatto infuriare i social che esigono un intervento esemplare come fu per Clemente Russo. Al contrario, la mattina si è aperta con Predolin che si lagnava per le critiche di Signorini (“non sono come vogliono farmi apparire”) e con il confronto De Lellis-Cecilia Rodriguez. Per ora è tregua tra le due antagoniste: l’antipatia sarebbe dettata dalla diffidenza e dalla non conoscenza. “Ho preso tante fregature (in realtà usa un termine più volgare, ndr), per questo non mi fido di nessuno. Di te ho sentito parlare solo attraverso altre persone” dice la Rodriguez alla De Lellis. Resiste il trio Yespica-De Lellis-Mrazova. Fino alla prossima nomination.