La sorpresa di Ricky Tognazzi alla moglie (che sente la sua voce ma dice "non è mio marito!"); l’eliminazione di Serena Grandi (che non sembra affranta dalla notizia) e le nomination di Daniele Bossari e Carmen di Pietro. La terza puntata del Grande Fratello Vip è ricca di sorprese dopo una settimana caratterizzata dalle docce hot (che hanno scatenato le ire del Moige) e da momenti di sconforto (come il pianto di Carmen di Pietro) e di lite (memorabile quella tra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez). La Izzo chiede a Ilary di avere 5 minuti in privato con il marito fuori dalla porta rossa, la Blasi rimprovera Malgioglio che non riesce a trattenersi e brucia l'annuncio dell'eliminazione di Serena Grandi: "Conduco io" sbotta mentre lui anticipa il nome nel momento di suspence. E poi arriva la comunicazione delle nomination: la sfida della settimana srà quella fra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Il conduttore negli scorsi giorni era stato anche protagonista di un piccolo screzio con Giulia De Lellis (al centro della querelle i crackers) e ha spiegato di sentirsi escluso dal gruppo per aver nominato Ignazio Moser e per aver svelato un piccolo segreto del giovane (l'esistenza di una sorta di taccuino con "stelline" per le concorrenti della Casa). Intanto nuovi equilibri sono pronti a instaurarsi fra gli inquilini che finalmente, da questa settimana, vivranno tutti insieme.