Grande Fratello Vip, nella Casa scoppia la guerra. E Malgioglio sbotta contro Jeremias

Alla fine della seconda settimana del Grande Fratello Vip si delineano le prime strategie ed emergono le vere rivalità. Ieri sera, la produzione ha riunito tutti i concorrenti per la cena e qualcosa è andato storto. È esplosa l’antipatia tra Malgioglio e Jeremias Rodriguez. A tavola l’argentino ha preso in giro il paroliere che non ha gradito e poi ha rincarato la dose a proposito dello scherzo su "Tristopoli" (Maglioglio aveva detto che c’era la piscina ed era un posto bellissimo, ndr): “Sei un bugiardo, togliti gli occhiali, ti voglio vedere negli occhi”. Il noto cantautore ha replicato alzando la voce e accusandolo di essere maleducato. Stamane, ai compagni d’avventura ha raccontato: “Non voglio avere niente a che fare con loro. Mi spaventa questo urlarsi addosso. Che brutto momento televisivo. La mia vita è un’altra cosa. Ha un linguaggio diverso dal mio. Se fossi stato insieme a loro, sarei già scappato come una pazza. Non mi voglio rovinare 40 anni di carriera per delle stupidaggini. Mi ha detto: sei un bugiardo, togliti gli occhiali, ti voglio vedere negli occhi, ma chi sei tu? Il nulla! Al Grande Fratello per il nulla? Basta con la scusa di giustificarlo solo perché ha 25 anni. Conosco 15enni più educati di lui. Dipende dall'educazione, non dal fatto che è argentino come ha detto qualcuno. Aida è venezuelana ed è educatissima. A tavola, con me è stato di cattivo gusto (la Yespica gli dà ragione, ndr). Anche Signorini che gli chiede scusa, ma di cosa? Scusa di che? Sensibile perché piange? Tutti siamo sensibili. La sensibilità è una cosa, la maleducazione un’altra e io non sopporto la maleducazione. E poi ha raccontato la sua storia come se avesse raccontato chissà che!”.

Anche Serena Grandi ha ammesso di essere rimasta stupita dall’endorsement di Alfonso Signorini ai fratelli Rodriguez. Poi Malgioglio ha continuato: “Il nostro è un gruppo sano ed è già un premio. Io non lo conosco, so solo che è il fratello di Belen. Non credo che sia cattivo, ma è troppo diverso da me. Vedete? Ignazio è un ragazzo come loro, ma è educato, perbene, in Italia ci sono milioni di ragazzi a modo. Non c’entra nulla l’età, dipende dal modo di essere. Con uno come lui non avrò mai niente da dire”. Ne ha anche per Marco Predolin: "Non potrei mai stare con chi mi parla di crostacei tutto il tempo".

Fa discutere anche Cecilia Rodriguez che ha tirato fuori una personalità ciarliera. Parla tanto e di tutto, la sorella della più famosa Belén Rodriguez. Sempre vicina al fratello complice Jeremias, Cecilia non solo svela molti retroscena della tv, ma rivela un’indole gelosa retroattiva. La sua antipatia verso Teresanna Pugliese non si è sopita. Chi è Teresanna? La tronista e poi corteggiatrice del suo bel fidanzato Francesco Monte a Uomini e Donne. Lei prima lo rifiutò, poi lo corteggiò e infine lo conquistò, ma la storia durò solo 8 mesi e finì in modo burrascoso. Fatti risalgono a 3 anni fa, mica all’altro ieri. Bene, Cecilia parlando con i coinquilini ha ribadito ancora una volta: “Non capisco come Francesco amasse una come Teresanna Pugliese. Aveva perso la testa”. La Rodriguez ha anche sottolineato quanto sia più importante la sua storia rispetto a quella con Teresanna. I fan della Pugliese sono insorti al grido di “è gelosa” e poi risponderle ci ha pensato la stessa Teresanna, oggi sposata con Giovanni Gentile e madre di un bambino. Su Instagram ha scritto: “E una volta, e una seconda, poi mi rendo conto di essere ancora un tuo pensiero fisso!!! Stai ancora parlando di me”. Chissà che gli autori non decidano per un faccia a faccia.



Un confronto ci sarà sicuramente ed è quello tra la stessa Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Non a caso pur essendo in due posti diversi della casa, il fuoco della rivalità brucia intenso sotto la cenere. Giulia ha sentito che Cecilia parla male di lei e sa anche che il fidanzato Francesco Monte, sui social network, non risparmia critiche e frecciatine alla coppia Damante-De Lellis. Giulia ha così chiesto un chiarimento che potrebbe essere il piatto forte della puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip.

Intanto Giulia De Lellis è la mattatrice senza un perché. Supporto psicologico? Ci pensa lei. L’aceto? Lo sa Giulietta dov’è. Il pollo? Lo cucina lei. Giornata beauty? La organizza lei. I giochi? Niente paura, ci pensa sempre lei. L’outfit di tutti, poi, è pane per i denti della piccola romana. Giulia De Lellis ovvero una Treccani in 1 metro e 50 cm. Ha una risposta a qualunque domanda. Viene il dubbio che lo scibile umano in formato mignon non abbia 20 anni, ma più o meno 45. I suoi coetanei al massimo scrivono sui social “mai 'na gioia”, mentre lei insegna alla top model come si sfruttano Facebook e Instagram e l’importanza di followers e like. Roba che il tuttofare Jeremias Rodriguez “scansate proprio”. Venerdì sera Ignazio Moser, Aida Yespica e perfino Serena Grandi si sono affidate a lei per decidere l’abbigliamento che a sua volta ha dimostrato di conoscere con esattezza i vestiti nella valigia dei compagni d’avventura. Sia lei che gli altri inquilini credono davvero che come lavoro faccia l’ “esperta di tendenze”. La De Lellis è un caso buffo assai. Ha chiesto a ogni inquilino, compreso Magioglio e Bossari, per cosa fosse famoso, ma nessuno se l’è presa. Pendono davvero dalle sue labbra o dipendono dal suo massiccio seguito di followers? Per inimicarsi la regina dei social occorre una corazzata uguale e contraria come quella di Cecilia Rodriguez che può contare sul seguito della sorella Belen e sulle dichiarazioni della stessa. La fidanzata di Andrea Iannone ha già espresso ad Alfonso Signorini di non stimare Malgioglio e di non apprezzare la De Lellis rea di indossare pantofole di pelo da animali scuoiati vivi.

E gli altri? A "Tristopoli" Sta emergendo con prepotenza anche la personalità di Jeremias Rodriguez. In molti si sono lamentati del comportamento autoritario di Simona Izzo, ma durante la spesa settimanale, Jeremias si è lasciato scappare: “Rompe le scatole e basta. Si lamenta sempre, ma poi mangia ugualmente”. Lorenzo Flaherty, in nomination con Serena Grandi, ha provato a calmare gli animi: “È fatta così, non ci pensare”. Ma il malcontento cresce: Cecilia Rodriguez si è espressa in termini analoghi contro Simona Izzo, Carmen Di Pietro ha detto di non capire perché la regista scenaggiatrice non vuole che parli con Malgioglio facendo intendere che presto rivelerà qual è il suo vero pensiero.

Pazienza quasi esaurita anche nella casa ricca. Ignazio Moser tollera sempre meno gli ordini di Malgioglio e si è avvicinato al gruppo delle donne per evitare la nomination. Ha anche rivelato che secondo lui Daniele Bossari parla poco con Aida Yespica per non ingelosire la moglie Filippa Lagerback.