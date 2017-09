Claudio Baglioni conduttore del Festival di Sanremo

Poco meno di 600mila euro: sarebbe questo il totale del compenso Rai in dirittura d’arrivo per siglare formalmente l’accordo e avere Claudio Baglioni direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2018. A questa cifra si arriverebbe partendo da quanto percepito lo scorso anno da Carlo Conti, intorno ai 650mila euro, tagliato del 10%, che rappresenta la soglia minima di retribuzione prevista dalle nuove norme aziendali sui compensi agli artisti deliberate dal Cda su proposta del direttore generale Mario Orfeo. E si arriva appunto alla cifra vicina ai 600mila euro. La trattativa sarebbe praticamente ultimata, dopo una partenza fatta di richieste molto lontane tra le parti. Via via le distanze si sono accorciate, anche se la Rai ha puntato e tenuto molto sulla nuova policy aziendale in materia di compensi.