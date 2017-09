Ai fan non è sfuggito lo strano comportamento di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez ma nonostante le "chiacchiere" che le due si sono scambiate durante la seconda puntata del GF vip, le cose fra le ragazze non sono mai cambiate. E l'astio, alla prima occasione utile, si è ripresentato immediatamente. Prima di entrare nelle casa di Cinecittà le inquiline erano state protagoniste di un'aspra lite a colpi di post sui social. Ormai tutti conoscono le critiche che il fidanzato della Rodriguez riserva continuamente a Giulia al suo fidanzato (il ragazzo di Cecilia altri è Francesco Monti, ex tronista di Uomini e Donne).

Dunque la tregua fra le due coinquiline sarebbe ormai giunta al capolinea: esattamente a fine puntata, nel momento in cui Cecilia Rodriguez ha cominciato a chiacchierare a Tristopoli con i suoi compagni di avventura, parlando male dei "Damellis" senza sapere che Giulia stava origliando la discussione. Così la fidanzata di Andrea Damante è passata al contrattacco definendola "una con la doppia faccia" e chiedendo al Grande Fratello un confronto immediato con l'argentina.

Intanto dalla Casa i los Rodriguez hanno fatto gli auguri alla sorella Belen. Un siparietto speciale dedicato alla showgirl che ha compiuto 33 anni.