Ottimi ascolti ma anche proteste per il Grande Fratello Vip, con la doccia hot di Cecilia Rodriguez e Aida Yespica fa infuriare le associazioni. Il reality di Canale 5 ieri ha conquistato il prime time con 4.304.000 telespettatori pari a uno share del 23,78% battendo la fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof! 7 che su Rai1 è stata seguita da 4.086.000 telespettatori pari a uno share del 17,47%.

A far discutere i social è un'inquadratura di pochi secondi andata in onda mentre Cecilia Rodriguez e Aida Yespica si stavano facendo una doccia dopo il gioco delle vasche che prevede il lancio di cibi maleodoranti. La showgirl, sorella delle più famosa Belen Rodriguez, è stata inquadrata proprio mentre si detergeva dove non batte il sole. Immagine che, come spesso accade, è diventata subito un meme sui social network.

"Il programma Grande Fratello Vip, andato in onda ieri sera su Canale 5, è inaccettabile e diseducativo. Assistiamo ancora una volta a un’esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo", ha dichiarato Elisabetta Scala, Responsabile Osservatorio Media del Moige - Movimento Italiano Genitori. "La scena di Cecilia Rodriguez impegnata nell’atto di lavarsi le parti intime, trasmessa in diretta televisiva, è offensiva e lesiva della privacy. Non riusciamo a comprendere come i vertici di Endemol Shine, che fortunatamente realizza anche prodotti positivi, possano accettare programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano". L'associazione invita inoltre gli inserzionisti pubblicitari ad abbandonare il programma e annuncia che "procederemo a denunciare il programma all’Agcom (il garante della comunicazione, ndr) e chiediamo con forza al Governo di ricostituire il Comitato media e minori, che da troppo tempo non viene nominato".