Grande Fratello Vip, Carla Cruz esce dalla Casa. In nomination Lorenzo Flaherty e Serena Grandi

Mentre si attende l'entrata nella Casa di Raoul Bova, il pubblico con il televoto decide che a lasciare il Grande Fratello Vip deve essere Carla Cruz. Per la disperazione di Simona Izzo e il dispiacere di Jeremias Rodriguez col quale la modella, complice la stessa Izzo, aveva legato.

Bova arriva con la sua valigia tra lo stupore generale. Tutti contenti e incredubili per l'arrivo del supervip nella Casa. E arriva subito la prima prova. I concorrenti devono interpretare una poesia con l'aiuto di Bova nella "Mistery room2. Alfonso Signorini sceglie per la prova Carmen Di Pietro che declama "T'amo pio Bova". Poi è la volta di Malgioglio che interpreta una sua canzone in duetto con Raoul, "Sbucciami". Signorini decreta la vincita di tutte e due le squadre.

Difficile la prova che, invece, deve sostenere Bova: scegliere due nomi tra i concorrenti che devono stare quattro settimane a Tristopoli, sui binari. L'attore sceglie Malgioglio, che aveva espresso il desiderio di tornare a vivere nella stazione, assieme a Serena Grandi, che al contrario avrebbe preferito restare nella Casa dei privilegiati. Poi, nel confessionale, esce la verità: Bova non resterà nella Casa. Era tutto uno scherzo.

Momenti di commozione quando Giulia De Lellis ha ricordato i momenti drammatici della sua famiglia colpita dal terremoto di Amatrice.

Ma arriva anche il momento sexy: Cecilia Rodriguez e Aida Yespica indossano il costume e si preparano al duello nelle vasche. Chi vince è il capitano. E a vincere è Aida. Gli abitanti di Tristopoli si trasferiscono nella Casa e viceversa. Aida entra nel "Club".

Le nomination per i nuovi stazionati sono palesi. Luca vota Lorenzo Flaherty, Marco Predolin vota i fratelli Rodriguez, Veronica Angeloni vota Flaherty, Carmen Di Pietro sceglie di votare Luca, Lorenzo sceglie Marco Predolin, anche Simona Izzo sceglie Flaherty infine i Rodriguez scelgono Marco.

I nuovi "ricchi" scelgono chi nominare nel confessionale. Daniele Bossari vota Aida Yespica e non sa che lei, nel Club, lo sta ascoltando. Serena Grandi sceglie di mandare a casa Ivana. Gianluca Impastato nomina Serena Grandi. Cristiano Malgioglio vuole che esca Ivana. Ignazio Moser vota Serena. Ivana nomina Serena Grandi.

Arriva in studio Carla Cruz e se c'era ancora una possibilità che restasse nella casa, è sfumata. Deve lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip.

Anche Giulia De Lellis vota Serena Grandi. L'ultima nomination vale doppio ed è quella del capitano, Aida Yespica. E vota Serena Grandi.

Aida sceglie di portare per una notte nel "Club" Cristiano Malgioglio.