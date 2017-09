Lady Gaga sta male, rinviato il tour europeo

Live Nation confermato che le date europee del 'Joanne World Tour' di Lady Gaga saranno rimandate agli inizi del 2018. "Lady Gaga soffre di dolori fisici acuti che non le permettono di esibirsi. Al momento rimane sotto le cure di esperti medici che le hanno raccomandato la riprogrammazione del tour", si legge in una nota di Live Nation. "Lady Gaga - aggiunge la nota - è devastata dal fatto che dovrà aspettare per esibirsi davanti ai suoi fan europei. Ha intenzione quindi di trascorrere le prossime 7 settimane lavorando attivamente con i suoi dottori per recuperare la sua salute e guarire dai traumi passati che tutt'ora influiscono sulla sua vita e le provocano questi dolori acuti. Vuole dare ai suoi fan la migliore versione dello show che ha costruito per loro appena il tour riprenderà. Lady Gaga manda il suo amore a tutti i suoi fan europei e li ringrazia per il supporto e la comprensione".

Le data europee sono attualmente in fase di riprogrammazione, mentre la seconda parte del tour nel Nord America, invece, continuerà come programmato.