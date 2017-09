Tra finzione e realtà Jeremias Rodriguez e Carla Cruz continuano le operazioni di avvicinamento nella casa del Grande Fratello Vip. La modella dice che si vergogna ma poi ricambia i baci del fratello di Belen, diretto dalla regista Izzo come in un ipotetico film. Un'inizio di love story potrebbe incuriosire il pubblico e spingerlo a non televotare la ragazza che è in nomination. Ma a mettere i bastoni tra le ruote ci pensa la sorella di Jeremias, Cecilia Rodriguez, che è molto protettiva e gelosa. "Non lo baciare eh", ammonisce la modella. Ma poi arriva il fratello a rassicurarla.

E mentre va in scena la prima doccia hot tra curve mozzafiato, protagoniste Carla, Cecilia e la pallavolista Veronica Angeloni, si viene a conoscere il nome del supervip che lunedì entrerà nella Casa: è Raoul Bova. E se ne vedranno delle belle.

Sui binari Malgioglio intanto continua a vestire i panni del protagonista assoluto. E fa outing invitando i giovani omosessuali a fare altrettanto, per liberarsi e vivere una vita felice. Serena Grandi racconta l'amore infinito che prova nei confronti del figlio Edoardo, Aida Yespica e l'altra modella, Ivana, fanno impazzire gli uomini momentaneamente lontani dalla casa.

Primi malumori, invece, al di là della biglietteria, nei confronti di Simona Izzo. Che, a dire degli inquilini, parla troppo, detta le regole e non cucina mai. La prova della seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi, su Canale 5, prevede che i concorrenti assaggino un alimento, con gli occhi bendati, e poi ne scrivano il nome con le lettere magnetiche su una lavagna. Gli inquilini si esercitano in vista della diretta con esisti disastrosi.